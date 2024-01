Bad Wörishofen

Gabler-Saliter-Bank Obergünzburg: Vorstand Dr. Jörg Gabler geht in den Ruhestand

Jörg Gabler, der Chef der Gabler-Saliter-Bank in Obergünzburg, gilt als der mutmaßlich älteste aktive Bankier der Welt. Er geht Anfang 2024 mit 92 Jahren in den Ruhestand.

Plus Mit 92 Jahren ist Dr. Jörg Gabler aus Obergünzburg der älteste Bankier der Welt. Anfang 2024 geht er in den Ruhestand. Wir haben ihn in seinem Büro besucht.

In Bad Wörishofen ist Stefan Gabler gut bekannt. Jedes Jahr im Herbst zeichnet er ein großes Klassik-Talent beim Festival der Nationen aus, mit dem von der Rupert-Gabler-Stiftung gesponserten Kunstpreis „Prix Young Artist of the Year“. Ab Januar führt er als nächster Gabler die Gabler-Saliter-Bank in die Zukunft. Sein Vater Jörg Gabler geht mit 92 Jahren in den Ruhestand, als mutmaßlich ältester Bankier der Welt.

Gablers Enkel Fritz Gabler formuliert: " Rente mit 67 - mit 67 Dienstjahren." Jörg Gabler sagt: "Ich gehe - aber mit Wehmut." Schon seit einigen Jahren trug Gabler einen Titel, der ihm nie offiziell verliehen worden war: ältester aktiver Bankier der Welt. Keiner habe je gegen diese Bezeichnung Einspruch erhoben, hatte er im vergangenen Jahr schmunzelnd in einem Interview mit dieser Redaktion gesagt. Und dann angefügt: "Aber wer weiß schon, ob es irgendwo in Kroatien einen gibt?" Diese Ära des aktiven Bankiers endet nun zum Jahresende. Nach 50 Jahren an der Spitze der Bank zieht sich Gabler aus dem Berufsleben zurück. "Der Zeitpunkt ist nun einfach gekommen", sagt er.

