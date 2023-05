Velo Club Mindelheim feiert die schwäbische Meisterschaft

Das große Ziel, die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, haben die U19-Radballer des VC Mindelheim zwar verpasst. Doch beim Bezirksfinale zeigten sie ihre Klasse.

Es war ein versöhnlicher Saisonabschluss für die beiden U19-Radballer des Velo Clubs Mindelheim, Maximilian Merk und Denis Martin: In eigener Halle holten die beiden Radballer den schwäbischen Meistertitel in der Klasse Elite/Amateure.

Die Jüngsten Radballer aus Mindelheim holten sich die Vizemeisterschaft. Die Sporthalle an der Brennerstraße in Mindelheim war kürzlich Austragungsort der schwäbischen Radballmeisterschaften in sämtlichen Spielklassen. Dabei hatte der Gastgeber, der Velo Club Mindelheim, einige Eisen im Feuer.

In der Altersklasse U11 wird das Mindelheimer Team Vizemeister

Den Beginn machten die Anfänger: In der Altersklasse U11 spielte für den VC Mindelheim das Duo Lukas Kleele/Dominik Eisenschmid um den Titel. Und die beiden machten es richtig spannend, denn mit einem Sieg gegen Augsburg, einem Unentschieden gegen Kissing II und einer Niederlage gegen Kissing I standen zwei Mannschaften punkt- und torgleich auf Platz zwei der Tabelle. So musste im Entscheidungsspiel Mindelheim gegen Kissing II ein Sieger ermittelt werden. Zur Halbzeit stand es 1:1, erst gegen Ende des Spiels konnte Dominik Eisenschmid das ersehnte Tor zur Führung schießen. Dann gelang auch Luca Kleele noch ein Abstauber zum 3:1-Erfolg. Das bedeutete die Vizemeisterschaft für den VC Mindelheim hinter dem RSV Kissing I, der ohne Punktverlust den Meistertitel gewann. Dritter wurde der RSV Kissing II, der RKB Soli Augsburg landete auf Rang vier.

Gleichzeitig fanden in der anderen Hallenseite die Spiele der Altersklasse U13 statt, allerdings ohne Mindelheimer Beteiligung. Hier holte sich der RKB Soli Augsburg II den Titel.

Pech hat das U17-Team des VC Mindelheim

Im Anschluss spielte die Jugend U15/U17. Für den VC Mindelheim traten Jaarne Alonso-Kauff und Nils Schobeß an – und mussten früh aufgeben. Denn gleich im ersten Spiel gegen Augsburg verletzten sich beide Spieler, sodass sie nicht mehr weiterspielen konnten. Der Meistertitel ging an den RSV Kissing I vor dem RKB Soli Augsburg I und dem RSV Kissing II.

Neuer schwäbischer Meister: Die Radballer Denis Martin (links) und Maximilian Merk (rechts) stehen nach dem Elite-Turnier ganz oben auf dem Siegerpodest. Foto: Herbert Ruf

In der Eliteklasse war dann der VC Mindelheim gleich mit mehreren Teams am Start. Neben dem VC Mindelheim I um Michael Böck und Markus Faußner gingen mit Maximilian Merk/Denis Martin (VC Mindelheim II) und Fabian Sturm/Jonas Paul (VC Mindelheim III) auch zwei U19-Teams an den Start. Eine eigene U19-Klasse konnte mangels Mannschaften nicht angesetzt werden, so mussten die beiden Teams in der Eliteklasse antreten.

Die U19 des VC Mindelheim holt sich den Titel

Doch das war letztlich kein Problem: Der schwäbische Meistertitel ging schließlich an die U19-Juniorenmannschaft Maximilian Merk und Denis Martin. Nach dem Ausscheiden im Halbfinale zur deutschen Meisterschaftkürzlich in Naurod bei Wiesbaden war dieser Sieg ein schöner und versöhnlicher Saisonabschluss für die junge Nachwuchsmannschaft.

Mit drei Siegen und nur einem 4:4-Unentschieden gegen die Bayernliga-Mannschaft vom RSV Kissing V holten sich die Mindelheimer den Titel. Zweiter wurde Kissing V vor dem VC Mindelheim III. Fabian Sturm und Jonas Paul konnten mit zwei Siegen und zwei Niederlagen gut mithalten. Rang vier ging ebenfalls an Mindelheim: Der VC Mindelheim I mit Michael Böck und Markus Faußner gaben dabei im letzten Spiel Schützenhilfe für die Vereinskollegen Merk/Martin: Denn sie erkämpften sich gegen den RSV Kissing V einen knappen 1:0-Sieg, womit der erste Platz für den VC Mindelheim II sicher war.