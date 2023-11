Rammingen

Autos krachen am Skylinepark ineinander: Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Ramminger Skylinepark waren Polizei und Feuerwehr bereits in großer Zahl vor Ort.

Eine 24-jährige Fahrerin fuhr am Samstagmittag auf der Skyline-Park-Straße in Rammingen in ein vorausfahrendes Auto. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegem halb zwölf am Samstagmittag hat es auf der Skyline-Park-Straße in Rammingen gekracht. Nach einem einem Auffahrunfall schlitterte das Auto einer 24-jährigen Fahrerin mehrere Meter auf der Seite. Polizei und Feuerwehr waren zufällig bereits in großer Zahl vor Ort. Verkehrsunfall während einer Katastrophenschutz-Übung Zu dem Auffahrunfall war es im Rahmen einer Großübung der Polizei Bad Wörishofen zum Katastrophenschutz gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge bremste ein roter Audi auf der Skyline-Park-Straße nicht mehr rechtzeitig ab und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug. Das hatte zuvor abgebremst, um einem Einsatzfahrzeug Platz zu machen, welches nach der Katastrophenschutz-Übung aus der Parkplatzausfahrt des Skylineparks herausfuhr. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zu der Schadenshöhe machten die Beamtinnen und Beamten noch keine Angaben. Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Schwerer Unfall auf der A96 bei Bad Wörishofen

