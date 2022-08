Skyline Park bei Nacht: Das sagt der Parkchef zur Kritik

Plus Knapp 20.000 Gäste stürmten den Skyline Park. Weil dort und drumherum teilweise „Chaos“ geherrscht habe, machen wütende Besucherinnen und Besucher ihrer Enttäuschung Luft.

Knapp 20.000 Besucherinnen und Besucher freuten sich am Sonntagabend auf ein besonderes, unvergessliches Erlebnis: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lud der Skyline Park wieder zu „Skyline Park bei Nacht“. Bis Mitternacht konnten die Freizeitpark-Fans die Fahrgeschäfte nutzen und die besondere Atmosphäre des Freizeitparks nach Sonnenuntergang genießen. Es wurde dann auch der unvergessliche Abend – nur leider ganz anders, als sich viele Freizeitpark-Fans sich das offenbar vorgestellt hatten.