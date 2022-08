Dann geht es in Rammingen eben auch nur mit einem Halteverbot

Plus Regelmäßig wird der Gehweg entlang der Sankt-Anna-Straße in Rammingen zugeparkt. Der Antrag eines Anliegers zur Abhilfe lässt den Gemeinderat handeln.

Entlang der Sankt-Anna-Straße führt ein asphaltierter Streifen. Kantensteine trennen ihn von der Straße, bisweilen auch Rinnsteine oder Grünstreifen. Optisch ist er jedenfalls gut abgegrenzt von der eigentlichen Fahrbahn. Wäre ein klassischer Bordstein mit bis zu zwölf Zentimeter Höhe verbaut worden, müsste der Kraftfahrer eben „Kraft“ aufwenden, um mit seinem Fahrzeug das Hindernis zu überwinden. In der Sankt-Anna-Straße muss er das nicht, dem abgesenkten Straßenrand sei Dank.