Polizei sucht Unfallverursacher

Mit einem Fall von Unfallflucht hat es die Polizei in Bad Wörishofen zu tun. Eine 34-jährige Autofahrerin war demnach am Montagvormittag vom Freizeitpark kommend in Richtung Rammingen unterwegs, als ihr ein kleineres, dunkles Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Laut Polizei musste die Frau nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und touchierte die Leitplanke. Dadurch entstand an ihrem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Weil der andere Autofahrer sich nicht um den Unfall kümmerte, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Auto machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

