Rammingen

vor 56 Min.

Ramminger Kinderhort steht in den Startlöchern

In idealer Umgebung von Kindergarten, Grundschule, Gemeindehaus und Spielplatz: der zweigruppige Hortneubau in Rammingen.

Plus Die neue Ramminger Kindertagesstätte wird die Bezeichnung „Kooperativer Ganztag“ tragen. Das Projekt ist ein Kraftakt für den Ort. Jetzt steht fest, welche Räume es geben wird.

Von Regine Pätz

Der letzte Schritt zur Verwirklichung des ehrgeizigen Projekts ist getan: In jüngster Sitzung vergab das Ramminger Gremium den Auftrag zum Neubau des zweigruppigen Hortes für den Ganztag in der Grundschule. Geht alles nach Plan, wird im März dieses Jahres der Baubeginn erfolgen. Rund 2,5 Millionen Euro wird das Projekt kosten, abzüglich der staatlichen Förderung muss die Gemeinde Rammingen noch rund 1,8 Millionen Euro stemmen. Damit stellt die Gemeinde nicht nur die Weichen in Sachen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Gelingen könnte damit auch eine Anlaufstelle für Kinder, die weit über die klassische Hausaufgabenbetreuung hinausgeht.

