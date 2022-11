Ramminger nutzt E-Auto als Steckdose für den Strom-Notfall

Ludwig Reiber aus Rammingen wappnet sich gegen einen Blackout, in dem er sein Elektroauto als Energiespeicher für seine Wohnung nutzt.

Wie groß die Gefahr eines flächendeckenden Stromausfalls tatsächlich ist – niemand weiß das mit absoluter Sicherheit. Und doch äußern sich in jüngster Zeit immer wieder Experten, die es für wahrscheinlich halten, dass es innerhalb der nächsten Jahre zu einem sogenannten Blackout kommen könnte. Wie aber kann man sich auf den Tag X vorbereiten?

Ludwig Reiber, der aus Rammingen stammt und inzwischen in Landsberg lebt, nimmt das Thema sehr ernst. Er hat nicht nur für zehn Tage haltbare Lebensmittel und Trinkwasser in Glasflaschen auf Vorrat gehortet. Er hat eine ganz persönliche Lösung für einen möglichen Stromausfall gefunden.

Bis heuer im Sommer war Ludwig Reiber Fahrer eines Diesel–Pkw. Den hat der 64-Jährige verkauft und sich ein neues E-Fahrzeug angeschafft. 47.000 Euro hat er dafür aus eigener Tasche lockergemacht. 6000 Euro waren vom Staat als Prämie gekommen.

Mit Hilfe dieses Autos beziehungsweise der Batterie könnte Reiber im Fall eines Blackouts mehrere Tage seine Wohnung mit Strom versorgen. Möglich ist das dank des „bidirektionalen“ Ladens. Technisch ist das problemlos machbar.

Blackout und Co.: So sorgen Sie für den Notfall vor 1 / 12 Zurück Vorwärts Nahrung für zehn Tage oder mehr sollte meist ausreichen, um auch in schwierigeren Lagen die Zeit zu überbrücken, bis Hilfe eintrifft oder die Situation ausgestanden ist, heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Auch ein kleiner Vorrat ist besser als kein Vorrat.

2 Liter Flüssigkeit pro Person und Tag: Für zehn Tage kalkuliert das Amt mit 20 Litern pro Person, dabei sind täglich 0,5 l zum Kochen vorgesehen.

2200 Kalorien pro Person und Tag: Damit ist im Regelfall der Energiebedarf eines Erwachsenen abgedeckt. Unter www.bbk.bund.de kann man mit Checklisten seinen Vorrat ausgewogen gestalten. Konkrete Beispieltabellen, auch für Vegetarier, sowie einen Rechner gibt es auf dem Ernährungsvorsorge-Portal der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung unter www.ernaehrungsvorsorge.de.

Nur, was man mag und verträgt: Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten oder Besonderes wie Babynahrung, aber auch persönliche Vorlieben, sollte man beim Vorrat nicht außer acht lassen.

Prinzip „lebender Vorrat“: Am besten wird der Vorrat in den alltäglichen Lebensmittelverbrauch integriert. So wird er immer wieder verbraucht und erneuert, ohne dass Lebensmittel verderben. Neu Gekauftes kommt nach hinten ins Regal, so braucht man erst die älteren Lebensmittel auf.

Stück für Stück aufbauen: Es ist nicht erforderlich, den Vorrat auf einen Schlag anzulegen. Man kann ihn auch nach und nach aufbauen, indem man beim Einkaufen einfach mehr haltbare Produkte (wie Nudeln) mitnimmt.

Hinweise zur Lagerung beachten: Lebensmittel sollten kühl, trocken und dunkel aufbewahrt werden, die Verpackung sollte luftdicht sein.

Medikamente und Hygieneartikel bevorraten: Wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, sollte so viel davon zuhause haben, dass man damit über die Runden kommt. Auch Hygieneartikel (Toilettenpapier, Windeln, ...) sollten für zwei Wochen ausreichen. In die Hausapotheke gehören zudem Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Fieberthermometer etc.

Haustiere nicht vergessen: Auch Haustiere haben im Notfall Bedürfnisse. Deshalb ist es wichtig, ausreichend Nahrung, Einstreu und andere Tierprodukte wie Medikamente auf Vorrat zu haben.

Campingkocher/Grill nur draußen verwenden: Sonst könnte lebensgefährliches Kohlenstoffmonooxid zu Vergiftungen oder gar zum Tod führen.

Technische Geräte: Campinglampen, Stirnlampen, Taschenlampen mit Batterien, batteriebetriebenes Radio.

Bargeld in kleinen Scheinen und Münzen zuhause haben. (Quellen: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe; Dr. Sandra Kreitner; www.schritt-fuer-schritt-krisenfit.de)

Konkret bedeutet das, dass das Auto auch an externe Verbraucher Strom über einen Adapter abgeben kann, wenn das E-Auto in der Garage oder auf dem Stellplatz steht. Ludwig Reiber hat sich damit seine ganz eigene Notstromversorgung geschaffen.

Er achtet darauf, dass die Autobatterie in seinem Fahrzeug möglichst immer zu 90 Prozent oder mehr aufgeladen ist. Über diese Batterie kann der Wagen dann 3,5 Kilowattstunden Strom abgeben. „Ich kann damit im Ernstfall bis zu zehn Tage lang meine Wohnung für zwei Personen mit Strom versorgen“. Auch seine Herdplatte, den Kühlschrank, die Gefriertruhe oder den Fernseher kann er damit betreiben.

So hat der Ramminger Reiber sein Auto zur Batterie für sein Haus gemacht

Vom Autostellplatz zum Zählerraum hat Reiber, der bis zu seinem Ruhestand bei der BayWa gearbeitet hat, ein Kabel verlegt und einen vorgeschriebenen Netzfreischalter nach dem Stromzähler des Energieversorgers durch einen Elektrofachbetrieb einbauen lassen. Damit ist ausgeschlossen, dass Strom ins öffentliche Netz zurückfließt. Die Kosten dafür seien viel geringer als ein geeignetes Notstromaggregat, was auch eine machbare Lösung bei einem Stromausfall wäre.

Wenn er erzählt, wie er sich auf einen Notfall vorbereitet, hört er manchmal, das sei Spinnerei. Er sieht das völlig anders. „Man schließt ja auch eine Unfallversicherung ab in der Hoffnung, dass man sie nie brauchen wird.“ So sieht er das auch in seinen Vorkehrungen gegen einen denkbaren Blackout, auch wenn er die Wahrscheinlichkeit selbst nicht übermäßig hoch einschätzt.

Das ist der Unterschied zwischen Stromausfall und Blackout

Unterscheiden müsse man zwischen Stromausfällen, die in der Regel nicht mehrere Tage dauern, und einem Blackout.

Bei Letzterem würden Kraftwerke flächendeckend ausfallen, und das nicht nur in Deutschland, sondern unter Umständen in ganz Europa. Die Kraftwerke könnten dann aus eigener Kraft nicht mehr hochfahren. Reiber sieht die Gefahr in Hacker-Angriffen auf die Computersysteme der Kraftwerke, die für dieses Szenario sorgen könnten.

Aber auch das Verhalten der Verbraucher könnte dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses größer wird. Weil seit Wochen davon gesprochen wird, dass das Gas womöglich nicht ausreichen könnte, um die Häuser warm zu halten, sind rund 700.000 Elektrokleinheizer verkauft worden. Wenn die alle gleichzeitig ans Netz gehen, dann könnte das zu einer Überlastung führen, fürchtet Reiber.

Dass E-Autos als Stromspeicher in Zukunft eine große Rolle spielen könnten, liegt für Ludwig Reiber auf der Hand. Bis 2030 sollen in Deutschland 15 Millionen E-Autos zugelassen sein. So strebt es die Bundesregierung an. Weil die zu mehr als 90 Prozent herumstehen, könnten diese bei Bedarf auch Energie abgeben, ist Reiber überzeugt. Sinnvoll sei das dann, wenn die Energie aus erneuerbaren Quellen gespeist werde.

Dass der Kauf seines E-Autos die richtige Entscheidung gewesen ist, spürt er am Geldbeutel. 2300 Euro spart sich Reiber allein pro Jahr, weil er mit Strom und nicht mehr mit Diesel fährt. In zehn Jahren macht das 23.000 Euro, rechnet er vor. Und es kommt noch etwas dazu: Für die Wartung müsse viel weniger ausgeben werden. Damit relativiert sich auch der Anschaffungspreis für den Neuwagen.