Rammingen

vor 48 Min.

Stimmungsvolles für die Lachmuskeln im Ramminger Stern

Plus Mark’n’Simon liefern im Gasthof Stern in Rammingen Bewährtes und zeigen sich von einer unerwarteten Seite.

Von Maria Schmid

Wenn „Mark’n’Simon“ auftreten, sollten die Gäste ihr Zwerchfell fest im Griff haben. Ansonsten gehen sie nach drei Stunden humorvoller und bunter Unterhaltung mit heftigen Muskelschmerzen, aber auch mit einem nicht enden wollenden Lachen im Gesicht nach Hause. Diese beiden ehemaligen Straßenmusiker haben auch nach 44 gemeinsamen Jahren immer noch so viel herrlichen Blödsinn im Kopf und in ihrer Mimik, dass sie immer wieder mit neuen „Gästen“ auf der Bühne erscheinen. Nicht nur ihr musikalisches Repertoire, auch ihre Wandlungsfähigkeit in bekannte Persönlichkeiten aus dem Showbusiness scheint unbegrenzt.

