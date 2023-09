Polizei fängt entlaufenen Strauß beim Skyline Park ein

Als Jäger eines ausgebüxten Straußes mussten sich Beamte der Polizei Bad Wörishofer beweisen: Der Vogel war aus einem Gehege ausgebrochen und musste dingfest gemacht werden.

Ein nicht alltäglicher Einsatz hat die Bad Wörishofer Polizei am Donnerstagnachmittag in Atem gehalten: Ein Zeuge teilte mit, dass er einen frei laufenden Strauß in der Nähe des Skyline Parks gesehen habe. Wie sich herausstellte, war der Vogel aus einem Gehege ganz in der Nähe ausgebrochen und bewegte sich frei auf einer Wiese, unmittelbar neben der Staatsstraße.

Der Eigentümer des Tieres wurde informiert, konnte selbst aber nicht vor Ort kommen. Mithilfe eines Pflegers und vom Eigentümer organisierten Helfern konnten die Polizeibeamten das Tier einfangen und unversehrt zurück in sein Gehege bringen. Zu einer Behinderung des Straßenverkehrs kam es zu keiner Zeit, so die Polizei Bad Wörishofen. (mz)