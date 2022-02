Es ist angerichtet: Leckeres Krimi-Dinner im Ramminger Stern

Plus Das Krimi-Dinner mit dem Theaterverein Tussenhausen „Zum Nachtisch Blauer Eisenhut“ im Ramminger Stern macht Appetit auf mehr. Schnell ahnen die Gäste: Alf ist nicht der Mörder!

Obwohl Alf, der Wirt (Mathias Meier), im Krimi-Dinner „Zum Nachtisch Blauer Eisenhut“ von Madeleine Giese kein erkennbares Motiv für den Mord an Verleger Sebastian Krahl (Jürgen Rothen) hatte, glaubten 36 der 101 Gäste bei der Premiere im Gasthof Stern in Rammingen, nur er könne es gewesen sein.