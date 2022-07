Wellness für die Ramminger Storchenfamilie

In luftiger Höhe hat Josef Reiber eine Tränke für Meister Adebar und seine Nachkommen gebaut. Auch die Vögel leiden unter der Hitze.

Das Storchennest in Rammingen hoch oben auf einer Stange auf einem der zwei Silos von Landwirt Josef Reiber gibt es seit 2017. Jedes Jahr kam seitdem im Frühjahr ein Storchenpaar in die Heimat zurück. Erst ein Partner, dann kurze Zeit später der andere. Um allen Neugierigen einen Blick in die Kinderstube seiner Störche zu ermöglichen, hat Josef Reiber damals auf einer zweiten Stange eine Videokamera installiert. Der Bildschirm in einem kleinen Kasten an der Scheunenwand ist von der Straße her frei zugänglich und die Attraktion für die Dorfkinder.

Die Störche in Rammingen nutzen das Wasser auch zur Kühlung des Gefieders

Seit drei Jahren gibt es nun für die Storchenkinder in 15 Meter Höhe zusätzlich eine Tränke. So etwas sei einmalig hier bei uns, sagt Josef Reiber. Er habe gesehen, wie die Tiere unter der extremen Hitze litten, wenn die länger andauere.

Weil sie mit der Nahrung dann nicht genug Flüssigkeit bekämen. Eine Wasser- Metallleitung zum Nest führt zehn Meter am Silo und fünf Meter an der Stange hoch und mit einem Stück Kunststoffschlauch am Ende direkt in den Boden eines Edelstahl-Eimers. Der Druck in der Gartenleitung reiche aus, um den Eimer mit Wasser zu füllen, derzeit einmal in der Früh, einmal abends.

Josef Reiber, Landwirt in Rammingen, hat an seiner Scheunenwand ein Storchenkino für klein und groß eingerichtet. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Seine zwei Jungstörche hätten die Trinkmöglichkeit sofort ausprobiert und spontan angenommen. „Sie trinken nicht nur, sondern verteilen das Wasser auch auf ihrem Gefieder“, hat Josef Reiber beobachtet.

Drei Jungstörche sind Anfang Mai geschlüpft, zwei haben überlebt. Die sind jetzt soweit, dass sie „innerhalb der nächsten zwei Wochen“ ausfliegen könnten. Die Flügelmuskeln würden im Nest schon fleißig trainiert. Die Storchen-Eltern wohnen seit gut zehn Tagen nicht mehr im Nest, sondern würden auf dem Dach der Dorfkirche übernachten. Sie würden aber noch regelmäßig zum Füttern vorbeischauen.

Anfang April legte das Ramminger Storchenpaar seine Eier

Wenn die jungen Störche erst einmal ihr Nest verlassen hätten, wären die in drei bis vier Wochen weg, hat Josef Reiber beobachtet. Die Altvögel würden noch zwei bis drei Wochen länger bleiben, ehe auch sie über Gibraltar oder den Bosporus den Weg in ihre Winterquartiere anträten. Die Jungstörche würden bis zu ihrer Geschlechtsreife mit drei Jahren auch dort in der „Winterfrische“ bleiben, ehe sie in unsere Breiten zurückkämen.

Josef Reiber hat in sechs Jahren viel über das Verhalten seiner Störche erfahren können. Sie kommen im März bei ihm an, um ihr altes Nest frisch zu beziehen. „Es ist so schön, wenn der Erste kommt und klappert! Dann wird es Sommer, wie mit den Schwalben.“

Eierlegen Anfang April, Brutdauer 32 Tage. Dann würden die Küken schlüpfen. Wenn alles gut geht und es nicht zu einem erneuten Wintereinbruch mit viel Regen und Schnee käme, könne man den Kleinen beim Wachsen zuschauen. An ihren kürzeren, schwarzen Schnäbeln seien Jungstörche von den Alten gut zu unterscheiden. Die Nisthilfe auf seinem Silo hat Josef Reiber damals außen mit Weidenruten verstärkt und angestrichen.

Es sollte so ausschauen, als sei das Nest schon vor Erstbezug bewohnt gewesen. „Ein wenig müsse man schon mithelfen“, sagt er. Neubauten seien bei Störchen nicht automatisch erste Wahl.

Immer wieder mal kämen nämlich fremde Störche mit Interesse an einem fertigen Nest vorbei, früher bei ihm fast täglich. Da könne es dann richtig „Randale“ geben. Josef Reiber erinnert sich an den Vatertag im Juni 2019, als er 28 fremde und an seinem Ramminger Nest interessierte Störche gezählt hatte: „Da ist es oben gleich ganz dunkel geworden“. Heuer habe es von solchen Fremdangriffen nur wenige gegeben.

Von der Dorfkirche weht das Zwölfuhrläuten herüber. Es ist heiß. Die zwei einsamen Jungstörche stehen abwechselnd im Nest auf, tauchen den Schnabel tief in den Wassereimer und scheinen ungeduldig: Wo bleibt das Mittagessen? Sie klappern ein bisschen, aber niemand kommt. Seit anderthalb Stunden lässt sich kein Altvogel blicken. So scheint die Pädagogik des Abnabelns bei Familie Storch zu funktionieren: Hunger für die Kleinen, aber zum Glück keine Durststrecke.