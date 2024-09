Zwei Autofahrerinnen setzen zeitgleich zum Überholen an: Unfall

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Rammingen und Tussenhausen ein Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin fuhr laut Polizei hinter einem Traktor, hinter ihr fuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin. Beide setzten zum Überholen an, wobei die 27-jährige Fahrerin die ebenfalls überholende 38-Jährige übersehen hatte. Diese kam beim Ausweichmanöver nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An dem Pkw der 38-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die 27-jährige Unfallverursacherin muss laut Polizei aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld rechnen. (mz)

