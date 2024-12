Rauhnächte: Von uralten Bräuchen zur Trendbewegung

Alte Geister, die in der Wäsche hängen bleiben? Anhand von zwölf Tagen das Wetter für das folgende Jahr vorhersagen? Viele der alten christlichen und heidnischen Bräuche rund um die Rauhnächte wirken aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß, dennoch erfreuen sich Traditionen rund um die stillen Tage zwischen den Jahren wieder großer Beliebtheit. Ganze Regale sind in Bücherhandlungen diesem Thema gewidmet und auch Kurse zu den Rauhnächten findet man immer öfter. Ramona Wanner bietet in Kirchheim Rauhnächte-Kurse an. Wir haben mit ihr über den Trend und die Bedeutung der Rauhnächte gesprochen.

