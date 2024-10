50 Jahre SV Salgen/Bronnen: Geburtstagsfeier wird zum Ehrungsmarathon

Ein großer Festakt erwartete die vielen Gäste im neuen Sportheim des SV Salgen/Bronnen. Seit 50 Jahren gibt es den Verein mit über 600 Mitgliedern. Zum runden Geburtstag wurde nun auch das Sportheim offiziell seiner Bestimmung übergeben. Pater Michael gab den kirchlichen Segen.

Erster Vorsitzender Robert Miller freute sich, dass von den 52 Gründungsmitgliedern viele gekommen waren. Die Anwesenden nutzten den Tag zum geselligen Austausch und wurden dank der „Musikfreunde Salgen“ musikalisch bestens unterhalten. Den neuen Imagefilm des Vereins sowie Filme aus vergangenen Zeiten der Gründungsjahre sowie vom Sportplatzbau gab es ebenfalls zu sehen. Wer sich nicht im Film sehen konnte, hatte die Chance, in der Bilderausstellung aufzutauchen. Unzählige Fotos hingen an den Stellwänden, die federführend die zweite Kassiererin Marina Frei organisiert hat.

Vom Moosstadion bis zum neuen Sportheim

Wie es sich für einen runden Geburtstag gehört, blickten alle auf die Vereinschronik zurück. 1975 stellte der damalige Bürgermeister Max Miller östlich von Salgen eine Wiese zur Verfügung, auf der das „Moosstadion“ angelegt wurde. In der alten Schule waren die Umkleidemöglichkeiten und Duschen untergebracht. Bereits ein Jahr später hat sich die Mitgliederzahl verdreifacht.

Icon Galerie 39 Bilder Ein besonderes Spiel sahen die Zuschauer in Salgen: Auf dem Sportplatz des SV Salgen/Bronnen trat die bayerische Seelsorge-Auswahl FC Gotteself an.

In den 50 Jahren sind unterschiedliche Abteilungen entstanden. So kann der Verein heute, neben Fußball, auf Damengymnastik, Tischtennis, Radfahren und die Faschingsgarde Salgelonia blicken. Die Karate-Abteilung wurde mittlerweile aufgelöst. Dafür gibt es seit 2022 die neue Stockschützenabteilung.

188 Helfer, 13.200 Arbeitsstunden und 153.000 Euro Spendengelder

Baulich ist in den Jahren ebenfalls viel passiert, so ist der Sportplatz Ende der 1970er Jahre entstanden und von 1982 bis 1984 haben 95 Helfer das alte Sportheim mit Sporthalle gebaut. Besonders stolz sind die Mitglieder auf die überdachte Zuschauertribüne. Der Neu- und Umbau des neuen Sportheims hat im August 2019 begonnen. 188 Helfer haben hier insgesamt über 13.200 ehrenamtliche Stunden geleistet. Das neue Vereinsheim umfasst Umkleidekabinen, Gymnastikraum, Stockschützenbahn und eine Mehrzweckhalle. Robert Miller nutzte die Gunst der Stunde und bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützern. Das Mammutprojekt wurde mit Spenden in Höhe von 153.000 Euro großzügig unterstützt.

Vereinsvorsitzender Robert Miller (Mitte) freute sich über das Gemeindewappen von Bürgermeister Roland Hämmerle (rechts). BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth (links) überreichte die Ehrenurkunde des Verbandes. Foto: Sabine Adelwarth

Das neue Sportheim sei „Aushängeschild“ für den gesamten Landkreis, würdigte Bürgermeister Roland Hämmerle in seinem Grußwort. Er freute sich, dass der Verein das dörfliche Leben stark prägt und allen Altersstufen eine große Bandbreite an Sport ermöglicht. Auch BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth und Karl Beck, Vorsitzender des SC Unterrieden, der im Namen der VG-Sportvereine sprach, schlossen sich den Lobeshymnen an. Im Anschluss begann ein wahrer Ehrungsmarathon, denn es wurden knapp 100 Mitglieder für ihre unterschiedlichen Leistungen ausgezeichnet.

BLSV-Ehrungen

25 Jahre Vereinstätigkeit (Gold): Mattis Werner

20 Jahre Vereinstätigkeit (Silber mit Gold): Hans Bartenschlager, Helmut Hämmerle, Markus Hämmerle, Ulas Kurt, Robert Miller, Markus Wolf

15 Jahre Vereinstätigkeit (Silber): Christian Mayr, Benjamin Müller, Roman Schmid

10 Jahre Vereinstätigkeit (Bronze mit Kranz): Jürgen Dolp, Martin Kastler

BFV-Ehrungen

Roland Brecheisen (Gold), Christoph Ledermann (Silber)

BTV-Ehrungen

Jutta Hämmerle (Silber mit Gold), Brigitte Schmid (Silber mit Gold), Doris Wolf (Silber)

Vereinsehrungen

50 Jahre Mitgliedschaft (= Gründungsmitglieder): Franz Beggel, Friedrich Bichler, Franz Biechele, Manfred Biechele, Michael Biechele, Anton Brecheisen, Josef Brecheisen, Hermann Eisenschmid, Wilhelm Eisenschmid, Erwin Frei, Hannes Frei, Hubert Frei, Anton Götzfried, Johann Götzfried, Johann Hämmerle, Siegfried Hämmerle, Friedrich Hartmann, Ewald Högg, Hermann Jäckle, Karl-Heinz Jakob, Manfred Jakob, Gerhard Jodl sen., Anton Kienle, Johann Kienle, Jakob Kleimaier sen., Vinzenz Konrad, Rudolf Mattis, Werner Mattis, Helmut Metzger sen., Thomas Metzger, Georg Miller, Ludwig Miller, Winfried Miller, Matthias Müller, Josef Schilling, Reinhold Schmid, Alwin Scholz, Johann Schwegle, Hermann Waigel, Helmut Wiedenmann sen., Leonhard Wörishofer, Karl Wurm, Peter Zingerle

40 Jahre Mitgliedschaft: Roland Brecheisen, Manfred Frei, Alexander Henkel, Max Rogg, Elfriede Schwegle, Robert Sirch

Ehrung Bauhelfer Sportheimbau: Tobias Aigster, Andreas Bartenschlager, Manuel Binzer, Anton Brecheisen, Andreas Deinhardt, Anton Dolp, Jürgen Dolp, Johann Egger, Andreas Frei, Ewald Götzfried, Helmut Hämmerle, Markus Hämmerle, Peter Hämmerle, Wilhelm Langenmaier jun., Reinhold Ledermann, Tobias Ledermann, Reinhold Mattis, Christian Mayr, Georg Miller, Robert Miller, Rainer Rogg, Roland Schedel, Roman Schmid, Johannes Schneider, Hubert Schröther, Lukas Schröther, Alexander Schüller, Martin Waigel, Hermann Wolf, Markus Wolf