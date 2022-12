Schwarzbau von Salgen beschäftigt Petitionsausschuss

Plus Das Landratsamt will einen ungenehmigte Halle bei Salgen abreißen lassen. Dagegen wehrt sich der Bauherr. Nun hat sich der Petitionsausschuss damit befasst.

Der Fall liegt schon einige Jahre zurück, ist aber immer noch nicht abschließend gelöst. Im Jahr 2013 ist auf freiem Feld zwischen Hausen und Zaisertshofen eine Maschinenhalle gebaut worden. Der Haken an der Sache: Es gab wohl keine Genehmigung für den Bau. Das Landratsamt Unterallgäu stuft die Halle als Schwarzbau ein und drängt auf Abriss. Jetzt hat sich der Bayerische Landtag mit der Geschichte befasst.