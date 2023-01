Warum der Schwarzbau bei Salgen wohl abgerissen werden muss

Plus Das Landwirtschaftsamt sieht wenig Spielraum für eine Duldung der Maschinenhalle bei Salgen. Der Fall hat sogar den Petitionsausschuss des Landtags beschäftigt.

Der Ball liegt wieder im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wo er schon einmal lag. Die Behörde soll auf Wunsch des Landratsamtes noch einmal prüfen, ob es nicht doch einen Weg gibt, einen Schwarzbau bei Salgen nachträglich zu genehmigen. Der Fall hatte kürzlich sogar den Petitionsausschuss des Landtags beschäftigt.