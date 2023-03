Wie Corona aus einem jugendlichen Inder einen Schach-Großmeister macht

Plus Zum 38. Mal findet in Bad Wörishofen das Internationale Schachfestival statt. Diesmal sind indische Spieler prägend, darunter ein 16-jähriger Großmeister.

Internationales Star-Aufgebot beim Schachfestival in Bad Wörishofen: Mit einer Elo-Zahl von 2558 ist der 16-jährige Großmeister Leon Luke Mendonca aus Indien der Favorit des Turniers, dicht gefolgt von den Brüdern Visakh und Vignesh N.R, beide ebenfalls Großmeister ihres Sports. Wir haben die jungen, ambitionierten Turnierspieler getroffen.