Bronnen: Die neuen Gauschützenkönige stehen fest

Das 61. Gauschießen in Bronnen ist beendet. Bei der feierlichen Proklamation der neuen Gaukönige zeigt sich, wie eng das Teilnehmerfeld beisammen ist.

Der sportliche Teil des 61. Gauschießens in Bronnen war bereits am vergangenen Sonntag mit den Finalschießen beendet. Am Feiertag nun wurden das Geheimnis gelüftet, wer auf der Festscheibe die Nase vorn hat und neuer Gauschützenkönig wird.

"Wir sind sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist", sagt Stefan Miller, Vorsitzender des gastgebenden Schützenvereins Hubertus Bronnen. Eine Vielzahl von Helfern hatte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun, um einen reibungslosen Ablauf des Gauschießens zu gewährleisten. Der Lohn der Mühen: 1070 Teilnehmer und viele lobende Worte.

Hubertus Bronnen weitet die Liste der Preise aus

"Weil wir so viele Teilnehmer hatten, haben wir uns entschlossen, die Preise von 250 auf 300 zu erhöhen", sagte Hubertus-Schützenmeister Frank Fuhrmann bei der Preisverteilung in der Schießhalle, zu der mehrere Hundert Schützen gekommen waren. Applaus brandete auf - und es sollte nicht das einzige Mal bleiben.

Die erfolgreichen Teilnehmer durften sich über eine Vielzahl von Sachpreisen freuen. Foto: Axel Schmidt

Überhaupt hat sich Hubertus Bronnen als Ausrichter bei der Preisvergabe nicht lumpen lassen. "Bronnen war sehr spendabel", sagte Gauschützenmeister Ludwig Stedele und verwies auf die Wurst- und Brezenketten für die Zweit- und Drittplatzierten der Wertung zum Gauschützen- und Gaujugendkönig. Zudem gab es Glaspokale für die besten Drei der Meister-, Punkt- und Jubiläumsscheibe.

Stedele war es auch, der anschließend zur Tat schritt, um das wohl gehütete Geheimnis um die neuen Gauschützenkönige preiszugeben. Natürlich nicht, ohne Spannung zu erzeugen. "Wir hatten in diesem Jahr eine Fülle von sehr guten Blatt'ln, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte er.

Neuer Gaujugendkönig kommt aus Bedernau

In der Jugendwertung durfte sich schließlich Maximilian Böck vom Schützenverein Bedernau über den Titel freuen. Sein 3,4-Teiler war nicht zu schlagen. "Ich wusste, dass ich unter den Top Ten war, aber dass es am Ende zum Titel reicht, hätte ich nicht gedacht", sagte der 17-Jährige nach seiner ersten Proklamation. "Ich war noch nie Schützenkönig, auch im Dorf nicht", sagte er. "Das wird heute sicher noch eine Party geben", sagte Böck lachend. Er werde sich natürlich auch das vom Gau Mindelheim gestiftete Luftgewehr im Wert von 2600 Euro als ersten Preis abholen.

Auf Rang zwei folgte Julian Preisinger vom SV Westernach mit einem 9,5-Teiler. Dritter wurde Jan Huber von Hubertus Oberrieden, der einen 10,0-Teiler vorweisen konnte.

Die drei besten Jungschützen im Gau Mindelheim (von links): Jan Huber (3./Oberrieden), Maximilian Böck (1./Bedernau) und Julian Preisinger (2./Westernach). Foto: Axel Schmidt

Noch knapper war es in der Schützenklasse. Dort sollten letztlich 0,2-Teiler über Platz eins und zwei entscheiden. "Hier kommen wir in Bereiche, die sind extrem. Das war ein Wimpernschlagfinale", sagte Gauschützenmeister Ludwig Stedele.

Ein Oberkammlacher ist neuer Gauschützenkönig

Zum neuen Gauschützenkönig rief er, unter lautstarkem Jubel, Manuel Huber vom Schützenverein Oberkammlach aus. Der 23-Jährige hatte einen 1,5-Teiler erzielt und lag damit hauchdünn vor Florian Lutzenberger (Alpenrose Hasberg), der einen 1,7-Teiler vorweisen konnte. Auf Rang drei landete Verena Stich von Frohsinn Mindelau mit einem 1,8-Teiler.

"Damit hätte ich nicht gerechnet", sagte Manuel Huber, als er die Talerkette umgehängt bekam. Er freute sich ebenfalls über ein neues Luftgewehr im Wert von 4500 Euro. "Das kann ich gut gebrauchen", sagte der neue Gauschützenkönig. "Heute werden wohl einige Gaißn fällig", meinte er grinsend mit Blick auf seinen lautstarken Fanclub.

Volles Haus bei der Siegerehrung: (von links) Julian Preisinger, Maximilian Böck, Manuel Huber, Florian Lutzenberger und Verena Stich. Foto: Axel Schmidt

Mit der Proklamation der beiden neuen Gauschützenkönige endet auch die Regentschaft ihrer Vorgängerinnen Julia Gallert (Jugend) aus Dirlewang und Nina Beggel (Schützenklasse) aus Breitenbrunn. Die Übergabe der Talerketten war der Schlusspunkt des sportlichen Teils des 61. Gauschießens. Am kommenden Wochenende feiert der Schützenverein Hubertus Bronnen noch sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende. Dabei wird am Freitag bei der Schützenparty DJ K-Paul White auflegen, am Samstag spielen die Breitenbrunner Musikanten beim Stimmungsabend auf, ehe das Fest am Sonntag nach dem Festgottesdienst mit dem Musikverein Hausen bei Mittagstisch und Kaffee und Kuchen ausklingt.

Die Top Ten der Festscheibe

Festscheibe 1. Manuel huber (SV Oberkammlach) 1,5-Teiler, 2. Florian Lutzenberger (Alpenrose Hasberg) 1,7, 3. Verena Stich (Frohsinn Mindelau) 1,8, 4. Maximilian Böck (Frohsinn Mindelau) 3,4, 5. Joachim Räth (Kgl. priv. SG Dirlewang) 4,6, 6. Johann Walter (Hubertus Oberrieden) 6,0, 7. Verena Fleschhut (Frohsinn Mindelau) 6,3, 8. Florian Krumm (Kgl. priv. SG Dirlewang) 6,6, 9. Herbert Moser (Frohsinn Bayersried) 6,7, 10. Jessica Lutz (SV Bedernau) 6,8.