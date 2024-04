Das 61. Gauschießen in Bronnen ist eröffnet

Der Wettergott meint es bei der Eöffnung des 61. Gauschießens in Bronnen nicht gut mit den Schützen. In der Schießhalle spielt das Wetter beim Eröffnungsschuss keine Rolle mehr.

Nasskaltes, windiges Wetter machte den feierlichen Einzug der Schützinnen und Schützen zum 61. Gauschießen des Schützengaues Mindelheim in die Schießhalle in Bronnen unmöglich. Die Stimmung war trotzdem feierlich und alle freuten sich, dass es nun endlich losgeht.

Der Schützenverein Hubertus Bronnen hat sich zu seinem 100-jährigen Jubiläum der Aufgabe angenommen und man könnte fast sagen, dass die über 160 Mitglieder schon wahre „Gauschießen-Profis“ sind. Bereits 1932 und 2014 richteten sie erfolgreich ein Gauschießen aus.

Das Motto lautet: "Traditionen pflegen und Freunden begegnen"

Zur Blasmusik des Musikvereins Hausen, die sich kurzerhand im Zelt aufstellten, stießen alle auf ein erfolgreiches und gutes Gauschießen an und auch zahlreiche Ehrengäste fanden sich in Bronnen ein, um traditionsgemäß den ersten Schuss abzugeben. Ganz nach dem Motto „Traditionen pflegen und Freunden begegnen“ sollen die Schießtage bis 5. Mai möglich sein. Bürgermeister und Schirmherr Roland Hämmerle überreichte als Geschenk die Ehrenscheibe an ersten Vorsitzenden Stefan Miller und Schützenmeister Frank Fuhrmann. Gemalt wurde die Scheibe von Bettina Wörishofer, die die Kapelle sowie alte Schule vom Gründungsjahr 1924 verewigt hat.

Bronnens Bürgermeister Roland Hämmerle (rechts) durfte in seiner Funktion als Schirmherr die Ehrenscheibe an ersten Vorsitzenden Stefan Miller (links) und Schützenmeister Frank Fuhrmann (Zweiter von links) überreichen. Foto: Sabine Adelwarth

Auch erster Gauschützenmeister Ludwig Stedele lobte das erneute Engagement des Ortes. 152 Mannschaften seien gemeldet. „Damit können wir mit etwa 600 Schützen aus den Vereinen rechnen.“ Stellvertretender Landrat Michael Helfert freute sich in seinem Grußwort, dass mit rund 250 Einwohnern über die Hälfte des Dorfes im Schützenverein engagiert sind. „Dies macht die Gemeinschaft unseres lebendigen Landkreises aus, mit Menschen wie euch, die sich einbringen.“ 4100 Mitglieder sind dabei in 35 Vereinen im Gau Mindelheim aktiv.

Einer der Ehrengäste legt erstmals zum Eröffnungsschuss an

Nach den Lobeshymnen der Ehrengäste hieß es dann „Gut Schuss“ und die Ehrengäste traten an die hellen Schießstände. Dabei konnte erster Gauschützenmeister Ludwig Stedele mit 10,2 Ringen den besten Schuss sichern. Schützenmeister Frank Fuhrmann war ihm mit 9,4 Ringen dicht gefolgt und auch Vorsitzender Stefan Miller freute sich über 8,7 Ringe. Stellvertretender Gauschützenmeister Albert Preißinger nahm 8,1 Ringe ins Visier.

Bundesligaschütze Florian Krumm (links) gab dem Schützenneuling und stellvertretendem Landrat Michael Helfert ein kurzes Briefing vor seinem ersten Schuss mit dem Luftgewehr. Foto: Sabine Adelwarth

Schwabens Bezirksschützenkönig Willi Langenmaier erzielte mit seiner Luftpistole 4,3 Ringe und Schirmherr und Bürgermeister Roland Hämmerle folgte mit 4,1 Ringen. Für den stellvertretenden Landrat Michael Helfert, der erstmals in seinem Leben am Schießstand die Zielscheibe anvisierte, reichte es für eine „Fahrkarte“ und der Schuss ging daneben. Da hat auch die kurze Einweisung durch den Dirlewanger Bundesligaschützen Florian Krumm nicht viel genutzt.