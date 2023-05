Der Gau Mindelheim hat wieder zwei Gauschützenköniginnen

Plus Wie schon im Vorjahr gaben zwei Schützinnen den besten Schuss beim Gauschießen im Gau Mindelheim ab. In Breitenbrunn werden sie proklamiert.

Es war angerichtet im Haus der Vereine in Breitenbrunn. Wie schon im vergangenen Jahr, als die Adlerschützen das Gauschießen ausgerichtet hatten, sollten auch diesmal wieder hier die neuen Gauschützenkönige gekürt und die Preise verteilt werden.

Es ist schon fast Tradition, dass die besten zehn Schützen auf der Festscheibe bis zum Schluss geheim gehalten werden, während sämtliche anderen Ergebnisse tagesaktuell im Internet für die Schützinnen und Schützen abrufbar waren.