Der Schützengau Mindelheim freut sich auf das Gauschießen in Bronnen

Bei der Gaugeneralversammlung in Bronnen wirbt der Gastgeber für das anstehende Gauschießen. Dafür haben sich die Hubertus-Schützen etwas Besonderes einfallen lassen.

Nahezu alle Schützenvereine aus dem Gau Mindelheim kamen kürzlich nach Bronnen, um sich auf der Jahresversammlung des Sportschützengaues Mindelheim nicht nur über sportliche Erfolgen, Rundenwettkämpfe und Mitgliederzahlen informieren zu lassen. Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt war auch die Vorstellung dessen, was die Schützen in wenigen Wochen in Bronnen beim 61. Gauschießen erwarten wird.

Ehe Frank Fuhrmann, Schützenmeister des Gastgebers Hubertus Bronnen, im vollbesetzten Saal des Gasthauses Biechele für das anstehende Gauschießen werben durfte, waren Tätigkeitsberichte des Gauvorstands, Ehrungen und Grußworte vorgesehen.

Gauschützenmeister Stedele spricht von erfolgreichem Jahr

Gauschützenmeister Ludwig Stedele sprach zu Beginn von einem "auf allen Ebenen sehr erfolgreichen Jahr". In Ermangelung eines zentralen Ausrichters habe der Schützengau im vergangenen Jahr das Gauschießen organisiert und konnte dabei zwei neue Gauschützenköniginnen proklamieren: Julia Gallert (Kgl. priv. SG Dirlewang) wurde Gau-Jugendkönigin, Nina Beggel (Adler Breitenbrunn) holte sich den Titel in der Schützenklasse.

Außerdem richtete der Gau Mindelheim den Fünf-Gaue-Pokal aus, ebenso wie ein Gau-Senioren- und Gau-Damenschießen und den Gauschützenball. Im vergangenen Herbst war der Gau im Mindelheimer Forum Gastgeber der Bezirkssportlerehrung, was der bei der Versammlung anwesenden Bezirkspräsidenten Ernst Grail lobend erwähnte: "Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Ihr könnt stolz darauf sein, dass das Forum voll war, und zwar so lange, bis auch der letzte Schütze geehrt wurde."

Alina Schmid (Alpenrose Hasberg, Mitte) wurde kürzlich zur neuen Jugend-Bezirksschützenkönigin ernannt. Foto: Frank Fuhrmann

Zudem waren auch Schützinnen und Schützen aus dem Gau Mindelheim überregional erfolgreich: Mit Michael Haid jun. stellt etwa die Armbrustschützengilde des Fähnlein Rechberg Mindelheim den neuen Landesschützenkönig. Außerdem kommen seit Kurzem auch der Bezirksjugenkönigin (Alina Schmid, Alpenrose Hasberg) und der Bezirkspistolenkönig (Wilhelm Langenmaier, Hubertus Bronnen) aus dem Gau Mindelheim.

Wolfgang Langermeier (Hubertus Bronnen, Mitte) ist neuer Bezirksschützenkönig mit der Luftpistole. Foto: Frank Fuhrmann

Auch die Mitgliederstatistik habe sich positiv entwickelt, so Stedele. Insgesamt seien bei den 35 Gau-Vereinen 4134 Mitglieder registriert, was ein Plus von 47 Schützen ausmacht.

Wer in die Bezirksliga aufstiegt, wird noch errechnet

Rundenwettkampfleiter Joachim Wiedemann gab in seinem Jahresbericht noch die Neuerung bekannt, dass es in diesem Jahr keine Aufstiegswettkämpfe in die Bezirksligen geben werde. "Stattdessen werden die durchschnittlichen Ringzahlen der Gauoberliga-Meister herangezogen und verglichen." So müssten die Luftgewehrschützen von Frohsinn Unterkammlach und die Luftpistolen-Schützen des SV 1848 Pfaffenhausen noch warten, bis die Auswertung feststeht.

In ihren Grußworten lobten Salgens Bürgermeister Roland Hämmerle und Stephan Winter als stellvertretender Landrat die Schützenvereine als wichtige Institutionen in der Region. "Ihr bietet alle wirkliche Lebensfreude", sagte Hämmerle, der besonders stolz auf den Schützenverein Hubertus Bronnen ist, der sich nach zehn Jahren nun zu seinem 100. Geburtstag erneut an die Ausrichtung eines Gauschießens wagt.

Hubertus Bronnen richtet das 61. Gauschießen aus

Eben dieses Gauschießen startet am 19. April mit dem Eröffnungsschießen in der Schießhalle am nördlichen Ortsrand. Der Schießbetrieb findet dort bis einschließlich 4. Mai statt. Am 5. Mai werden die Finalschießen ausgetragen - mit einer Neuerung: "Wir lassen die Schüler in einer eigenen Klasse antreten. Das ist mit Blick auf die körperliche Entwicklung eher fair", sagte Bronnens Schützenmeister Frank Fuhrmann bei der Vorstellung des Programms.

Auf ein weiteres Schmankerl wies Fuhrmann ebenfalls hin: Am 20. April, einen Tag nach der feierlichen Eröffnung des Wettbewerbs, gastiert die Luftgewehr-Bundesliga-Mannschaft des SV Pfeil Vöhringen in Bronnen. Dabei bieten die Bundesligaschützen der Schützenjugend aus dem Gau Mindelheim ein Jugendtraining an. Ebenfalls vor Ort sein wird an diesem Tag das Serviceteam des Waffenherstellers Walther. "Jeder Schütze kann dann sein Luftgewehr oder seine Luftpistole kostenlos durchchecken lassen. Das gibt es sonst nur bei bayerischen oder deutschen Meisterschaften", sagte Fuhrmann.

Insgesamt sei die Festscheibe wieder hervorragend bestückt. "Wir garantieren 250 Preise, Hauptpreis ist ein Luftgewehr im Wert von 4500 Euro", so Fuhrmann. "Wer Lotto spielt, kann sich ausrechnen, dass die Gewinnchance bei uns recht hoch ist. Das Kommen lohnt sich also."

Ehrungen:

"In Anerkennung, BSSB": Patrick Mattis (Edelweiß Salgen ), Michael Klughammer, Wilhelm Klughammer, Christian Wißmiller (alle SV Köngetried-Saulengrain), Reinhard Huber (Hochfürst Erisried), Klaus Fischer (SV 1848 Pfaffenhausen ), Helmut Böhm ( Diana Stetten )

(Edelweiß ), Klughammer, Wilhelm Klughammer, Christian Wißmiller (alle SV Köngetried-Saulengrain), (Hochfürst Erisried), (SV 1848 ), ( ) "Treue Mitarbeit, Bezirk Schwaben ": Armin Högg , Karl-Heinz Geiger (beide Hubertus Oberrieden), Anna-Lena Binzer , Tobias Schorer (beide Boschhorn Loppenhausen), Wolfgang Böhm (Enzian Hausen), Patrick Müller (Frohsinn Mindelau)

, (beide Oberrieden), , (beide Boschhorn Loppenhausen), (Enzian Hausen), (Frohsinn Mindelau) "Verdienstnadel Silber, Bezirk Schwaben ": Günther Döß ( Hubertus Oberrieden), Wilfried Satzger , Ewald Obert , Josef Roiser (alle SV Köngetried-Saulengrain)

Günther Döß ( Oberrieden), , , (alle SV Köngetried-Saulengrain) "Verdienstnadel Gold, Bezirk Schwaben ": Albert Hatzelmann ( SG Apfeltrach ), Thomas Krauß (Kgl. priv. FSG Mindelheim ), Johannes Fleschhut (Frohsinn Bayersried )