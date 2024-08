Beim Schlingener Gartenfest stören auch ein paar Wolken nicht

Drei Festtage lang sorgte der Musikverein Schlingen mit rund 250 Ehrenamtlichen für ein perfekt organisiertes Gartenfest in Schlingen, auf dem für alle Generationen viel geboten war. Mit der Band „Solid Age“ und der „Narrwangias Hausband“ war abendliche Partystimmung angesagt, die Dirlewanger Blaosband, die Musikkapelle Frankenhofen, die Musikkapelle Ingenried und die Blaskapelle Schwäbische 12 boten Blasmusik vom Feinsten.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen die Festabende im romantisch beleuchteten Pfarrgarten. Foto: Kathrin Elsner

Auch am Grill waren die ehrenamtlichen Helfer bestens gelaunt und verwöhnten die Gäste mit schmackhaften Spezialitäten. Foto: Kathrin Elsner

Auch für ein buntes Kinderprogramm war gesorgt. „Das Gartenfest gibt es schon seit über 40 Jahren“, freute sich Gerhard Filser, der ganz selbstverständlich an allen drei Tagen mitfeierte, „wenn das Gartenfest ist, fährt man nicht in den Urlaub, da ist man in Schlingen“. Die voll besetzten Bierbänke sprachen für sich, auch das unbeständige Wetter am Sonntag hielt die Schlingener nicht vom Feiern ab. Das Besondere am Gartenfest sei auch, dass alle Generationen sowohl mithelfen als auch mitfeiern, freute sich der Vorsitzende des Musikvereins Schlingen, Wolfgang Tröber, und begrüßte gut gelaunt die zahlreichen Gäste.

Auf dem Gartenfest Schlingen herrschte am Abend ausgelassene Partystimmung. Foto: Kathrin Elsner