Was ist dran am Mythos Mondholz?

Plus Max Karle hat zur Verkleidung seines Hauses in Schlingen Mondholz geschlagen. Das Thema beschäftigt auch Forstleute, Zimmerer und Orgelbauer.

Vor dem Haus von Max Karle liegen große entrindete Lärchenstämme, die er bewusst im Dezember am Tag nach Vollmond gefällt hat. Seiner Überzeugung nach ein idealer Zeitpunkt, um ein besonders robustes, haltbares, formstabiles Holz zu erhalten, welches zudem abwehrender gegenüber Schädlingen und Flammen sein soll. Wie sich zeigt, spielt das Thema Mondholz auch in der Zimmerei, bei Forstexperten und auch bei Instrumentenbauern eine große Rolle.