Plus Hans Wurm war Gründungsmitglied und die gute Seele des Vereins: Jahrzehntelang hat er sich für den SV Schöneberg engagiert. Nun ist er gestorben.

Der SV Schöneberg trauert um Johann Wurm: Er hat als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender alle Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt. "Hans" Wurm war Vereinswirt und die gute Seele des SVS. Selbst seine Krankheit hielt ihn nicht davon ab, auf den Sportplatz zu gehen. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Hans Wurm hatte als junger Mann zunächst in Loppenhausen Fußball gespielt, doch als sich 1968 in Schöneberg ein eigener Sportverein gründete, war er einer der Motoren. 1969 wurde er Zweiter Vorsitzender und übernahm zwei Jahre später die Aufgabe des Kassiers, die er bis 2005 ausübte.