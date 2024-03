Mindelheim und Bad Wörishofen schwimmen um die "Unterallgäuer Meisterschaft"

So richtig geht es nicht um einen Titel: Bei der "Unterallgäuer Meisterschaft" zwischen dem TSV Mindelheim und TSV Bad Wörishofen schwimmt der Nachwuchs um die Wette.

Gegen Ende der Hallenbadsaison trafen sich die Mindelheimer und Bad Wörishofer Schwimmerinnen und Schwimmer zu einem gemeinsamen Wettkampf im Mindelheimer Hallenbad. Organisierten wurde die inoffizielle Unterallgäuer Meisterschaft von den Abteilungsleiterinnen Alexandra Vögele ( Bad Wörishofen) und Carolin Eckers ( Mindelheim).

Auch wenn die Unterallgäuer Meisterschaften kein offizieller Wettkampf sei, sondern eher im Sinne eines Freundschaftswettkampfes zu interpretieren seien, werde einem die Bedeutung für die Sportlerinnen erst im Nachhinein bewusst, heißt es von den Abteilungsleiterinnen nach dem Wettkampf einstimmig. Den jüngsten Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit zu bieten, sich selbst zu motivieren und zu beweisen sei die beste Art der Nachwuchsarbeit, so die beiden weiter.

Unterstützung für alle Athleten gab es vom gut gefüllten Beckenrand: Familienangehörige und Freunde hatten so auch einmal die Chance, sich von der Leistung ihres Schützlings zu überzeugen. Ins Becken stiegen dabei die Jahrgänge 2019 bis einschließlich 2014. Sie absolvierten jeweils 25 Meter Brust und Rücken sowie 25 Meter Beine. Ab dem Jahrgang 2013 musste in den Lagen Rücken, Kraul und Brust eine Streckenlänge von 50 Metern geschwommen werden sowie zusätzlich 25 Meter Schmetterling. Die erzielten Zeiten der einzelnen Strecken wurden zuletzt aufaddiert, um so die Sieger zu ermitteln.

Die jüngste Teilnehmerin war in diesem Jahr Marlena Eckers (Jg. 2019) und der jüngste Teilnehmer Lais Zaza (Jg. 2018). Auch der Spaß durfte nicht fehlen: Die seit Jahren etablierte Familienstaffel mit je zwei Erwachsenen und zwei Kindern pro Tem war auch diesmal ein voller Erfolg. Krönender Abschluss war die Siegerehrung der Unterallgäuer Meisterinnen und Meister:

Buben

Jg. 2017 u. jünger Niklas Zugmaier

Jg. 2016 Jan Jennewein

Jg. 2015 Lucas Feig

Jg. 2014 Jonas Seifert

Jg. 2013 Gabriel Seeberger

Jg. 2012 Bent Haucke

Jg. 2010/11 Elias Sontheimer

Elias Sontheimer Jg. 2009 u. älter Robert Bretschneider

Mädchen

Jg. 2018 u. jünger Paulina Lederle

Jg. 2017 Katharina Knöpfle

Jg. 2016 Palina Leinsle

Jg. 2015 Paula Deigendesch

Jg. 2014 Felicitas Räthe

Felicitas Räthe Jg. 2013 Anna Säuberlich

Anna Säuberlich Jg. 2012 Lena Metzeler

Jg. 2011 Emma Säuberlich

Säuberlich Jg. 2010 Emma Schweitzer

Jg. 2009 Laura Charlotte Dieser

Dieser Jg. 2008 u. älter Christina Nothaft