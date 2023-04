Die Siebnacher Musikkapelle sprüht vor Freude

Endlich ist es Frühling und der Musikverein Siebnach konnte nach langer Corona-Auszeit wieder ein Frühlingskonzert im Gasthof Kreuz zum Besten geben.

Dirigent Simon Forster hatte ein buntes und anspruchsvolles Programm mit den Musikerinnen und Musikern erarbeitet. Und das zur großen Freude der zahlreichen Gäste. Was gibt es Schöneres für die Musikanten als ein musikbegeistertes Publikum im voll besetzten Saal? Da sprangen sogleich die Funken der Freude von den Gästen auf die Musikanten über.

Diese zeigten ihre Begeisterung, indem sie nicht nur mit Konzertmärschen wie "Salemonia" von Kurt Gäble und "Mens Sana in corpore Sano" von Geert Sprick, dem Walzer "Böhmisch-Katholisch" von Reini Schäfer und der Polka "Dorffest der Blasmusik" von Norbert Rabanser für Furore sorgten. Dann hieß es – Augen zu und sich erinnern. Ritten da nicht Winnetou und sein Blutsbruder Old Shatterhand durch den Saal?

Das Ehepaar Sonja und Alfred Pfandzelter wurde für zusammen 80 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Foto: Maria Schmid

Die Filmmusik von Martin Böttcher wurde sehr gut interpretiert. Die "Golden Hits" von Herb Alpert rundeten diese Programmpunkte ab. Schließlich waren es "Zwei lustige Burschen", die Solisten Sebastian Pfandzelter am Tenorhorn und Gerhard Wiedemann am Bariton, die für ihren Part beim Stück von Alexander Pfluger viel Applaus ernteten. Ja, "So schön ist Blasmusik". Mit diesem Opening von Erich Becht läuteten die Siebnacher Musikanten den zweiten Teil des Konzerts ein. Hier standen zahlreiche Ehrungen im Mittelpunkt. Doch zuvor war ein ganz besonderes Werk zu hören: " Tirol 1809".

Solist Pius Schweier mit anderen Jugendlichen der Jugendkapelle Ettringen-Siebnach. Foto: Maria Schmid

Die dreisätzige Suite von Sepp Tanzer: 1. Aufstand, 2. Kampf am Berg Isel und 3. Sieg beschrieb musikalisch den Kampf mit Andreas Hofer, sein Tirol in heldischer Freiheitsliebe zu beschreiben. Es sind Originalthemen aus der damaligen Zeit, die zusätzlich zur Musik als Gemälde auf einer Leinwand neben der Bühne gezeigt wurden. Alles sehr eindrucksvoll interpretiert. Der dritte Satz "Sieg" macht mit dem Gebet zum Allmächtigen die Dankbarkeit der Tiroler deutlich. Die erste Siegesfanfare dringt in die verlassenen Täler.

Die Freiheitskämpfer kehren zurück. Jubelnd klingt das "Spingeser Schlachtlied" aus dem Jahr 1797. Doch die Siebnacher hatten noch sehr viel mehr zu bieten. Immerhin haben sie eine Jugendkapelle, die aus Jungmusikerinnen und -musikern aus Ettringen und Siebnach besteht. Beim "Londonderry Air" glänzte Pius Schweier am Bariton mit seinem Soloauftritt. Dirigent Bernd Schmidt bedankte sich auch bei einigen älteren Jugendlichen, die immer bereit seien, bei der Jugendkapelle mitzuwirken.

Einige Jugendliche, Jonas Müller, Antonia Rauh und Pius Schweier, hatten die D1-Prüfung beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund glänzend bestanden. Annika Pfandzelter bekam gleich zwei Urkunden überreicht. Sie hatte nicht nur die D1-Prüfung mit einer 1,0 bestanden, sondern auch die D2-Prüfung. Der Vorsitzende Gerhard Wiedemann ehrte einen ehemaligen Vorsitzenden, der "… durch sein Engagement und seinen Einsatz unseren Musikverein geformt und geprägt hat" zum Ehrenvorsitzenden – Hans Messner. Er habe durch seine Südtiroler Abstammung so manche Tradition mitgebracht, die bis heute im Siebnacher Dorfleben fest verwurzelt seien, so Wiedemann. Als Überraschung spielte die Musikkapelle seinen Lieblingswalzer "Frühling auf der Alm" von Hans Schneider.

Dirigent Simon Forster. Foto: Maria Schmid

Weitere Ehrungen übernahmen Hubert Fröhlich, der stellvertretende Bezirksvorsitzende vom Bezirk 10 Mindelheim, und Herbert Rauh vom ASM. 15 Jahre aktive Mitglieder sind Lisa Dachser und Bettina Schweier. Für 25 Jahre wurden Matthias Heiß, Franziska Reißner, Manuela Wiedemann, Martin Wiedemann und Gerhard Wiedemann geehrt. Außerdem erhielt Gerhard Wiedemann eine Urkunde und das blau-weiße Band für zehn Jahre als Vorsitzender.

Dank an treue Musikerinnen und Musiker in Siebnach

Seit 30 Jahren sind Christian Härter und Alexandra Wiedemann im Verein aktiv und Michael Fischer seit 35 Jahren. Auf stolze 40 Jahre blickt Jürgen Schweier zurück, der zusätzlich für seine Tätigkeit als Vereinsfunktionär geehrt wurde – 15 Jahre als 2. Vorsitzender. Sonja und Alfred Schweier sind ebenfalls jeweils 40 Jahre beim Musikverein Siebnach. Nicht geehrt werden konnte Anna Sommer für 20 Jahre Mitgliedschaft. Sie war leider nicht anwesend.

Gerhard Wiedemann bedankte sich bei allen Anwesenden, vor allem auch bei "unserem Rentnertrupp Ludwig Walter, Stefan Fischer, Xaver Wiedemann, Eva Wagner und Anne Wiedemann für die schöne Saaldekoration". Und natürlich bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die dieser Abend so nicht hätte gestaltet werden können. Langanhaltender Applaus der Gäste war mehr als wohlverdient.