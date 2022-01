Sontheim und Erkheim bauen Radweg gemeinsam

Plus Der Startschuss für Strecke zwischen den beiden Gemeinden Sontheim und Erkheim könnte im Frühjahr fallen. Nächste Projekte sind schon in Planung.

Wer mit dem Fahrrad auf direktem Weg von Erkheim nach Sontheim möchte, muss derzeit die Gemeindeverbindungsstraße nutzen. Dass das auf der viel befahrenen Strecke mitunter recht gefährlich sein kann, weiß auch Alfred Gänsdorfer. „Die Autos sind da schon mal mit Tempo 120 unterwegs“, erklärt der Sontheimer Rathauschef. Daher sei ein separater Radweg entlang der Strecke schon seit langer Zeit ein großer Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger. Und dieser Wunsch könnte nun Realität werden.