Die neue Kita in Kirchheim wird immer teurer

Höhere Preise und wegfallende Förderung bereiten in Kirchheim Sorge – aber es gibt auch Hoffnung.

Die Baupreise steigen und steigen – und das trifft auch die geplante Kirchheimer Kindertagesstätte St. Nepomuk, die an die bestehende Einrichtung Maria Königin angebaut werden soll. Statt ursprünglich geplanter vier Millionen Euro belaufen sich die Kosten jetzt bereits auf 4,8 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass zwei Förderprogramme wegfallen.