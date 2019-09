24.09.2019

Bad Wörishofen verliert Saisonstart

Der Landesliga-Aufsteiger Bad Wörishofen verliert erstes Heimspiel. Die Hasberger Frauen machen „gewaltigen Fortschritt“.

Die weißen Bälle fliegen wieder. Der Saisonstart der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in der Landesliga ging dabei in die Hose. Auch die Hasberger Frauen holperten in die neue Spielzeit.

TTF Bad Wörishofen

Landesliga Das Auftaktmatch in der 64. Saison der TTF Bad Wörishofen gegen den TV Dillingen II dauerte knapp drei Stunden und endete mit einer 4:9-Niederlage. Das glatte Ergebnis täuscht aber, denn es gab viele knappe Spiele. Nach den drei Anfangsdoppeln stand es 1:2. Während Eschenlohr/Deeg glatt mit 3:0 gewannen, unterlagen Grund/Gerhardinger dem Spitzendoppel. Die Partie von Beierl/Wolf verlief beiderseits zunächst auf Augenhöhe, doch dann verletzte sich Alois Beierl und die Wörishofer unterlagen mit 2:3. Da dann anschließend an der Spitze Xaver Eschenlohr erstmals gegen Michael Wojnarowicz mit 1:3 unterlag und Karl Deeg gegen Matthias Jörg im fünften Satz mit 10:12 verlor, da stand es 1:4.

Auch die Mitte um Rudolf Grund und Dieter Gerhardinger gab die Punkte ab – 1:6. Einen Hoffnungsschimmer gab es am hinteren Paarkreuz. Alois Beierl und Lukas Wolf verkürzten auf 3:6. Die Spitze kam nun zu ihren Zweitspielen dran. Eschenlohr unterlag Jörg mit 2:3, Deeg gewann gegen Wojnarowicz mit 3:2. Doch weil anschließend die Wörishofer Mitte erneut Federn ließ und beide Spieler verlor, stand die 4:9-Niederlage fest. (er)

TTC Hasberg

Bezirksoberliga Mit zwei Heimspielen starteten die Damen des TTC Hasberg in die neue Saison. Einem Remis gegen den TSV Heising folgte eine klare 1:8-Niederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Dösingen. „Es ging schon wieder mit einem Thriller los“, beschrieb Spielführerin Denise Schultheiß das 7:7 gegen Heising. Nach einem 1:1 nach den Eingangsdoppeln konnte sich keine Mannschaft bis zum Stand von 4:4 in Siegposition bringen, aber zwei Niederlagen im hinteren Paarkreuz der TTC-Damen ließen für den weiteren Verlauf nichts Gutes ahnen. Doch Lisa Holzmann schaltete im Spiel gegen die Heisinger Nummer eins gleich mehrere Gänge hoch und brachte das Team wieder in die Spur. Zum Schluss stand ein gerechtes 7:7 zu Buche. „Sind wir froh, wenigstens einen Punkt gerettet zu haben. Nach den beiden 0:6 Punktestarts in 2017 und 2018 ist das schon ein gewaltiger Fortschritt“, sagte Heidrun Bisle nach dem Match.

Wenig bis fast gar nichts zu bestellen hatte das Team dann gegen den haushohen Favoriten aus Dösingen. Nur Lisa Holzmann gelang beim Stand von 0:5 der Ehrenpunkt. „Mit so einem Gegner brauchen wir uns nicht messen. Da müssen wir die Punkte zum Klassenerhalt woanders holen“, sagte Lisa Holzmann. (bha)

Themen folgen