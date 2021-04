vor 33 Min.

Beim Golfclub Bad Wörishofen herrschen weder Hektik noch Stress

Die Kneipp’sche Lehre spielt im GC Bad Wörishofen eine große Rolle. Der Klub ist sogar vom Kneipp-Bund zertifiziert worden – als einziger seiner Art in Deutschland. Manager Christoph Hirschvogel wagt sich ab und an ins Tretbecken.

Plus Der GC Bad Wörishofen trägt ein besonderes Gütesiegel: Es ist der einzige nach Kneipp zertifizierte Golfklub in ganz Deutschland. Was das für die Sportler bedeutet.

Von Stephan Schöttl

Die Bewegung spielt in der Kneipp’schen Lehre eine tragende Rolle. „Wenn eine Maschine lange der Witterung ausgesetzt ist und nicht verwendet wird, so wird sie bald ihre Dienste versagen, sie wird zuletzt gebrechlich werden und zerfallen, ohne dass man sie gebrauchen kann. Gerade so ergeht es dem Körper“, sagte Sebastian Kneipp zu Lebzeiten und empfahl einen harmonischen Ausgleich zwischen körperlicher und geistiger Bewegung. Vor 200 Jahren, am 17. Mai 1821, wurde Kneipp in Stephansried bei Ottobeuren geboren. Mit 34 kam er nach Bad Wörishofen und entwickelte sein einzigartiges Naturheilverfahren, das auf fünf Säulen basiert: Wasser, Kräuter, Ernährung, Bewegung und innere Ordnung. Die Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen – und aktueller denn je. Vor allem bei der Behandlung diverser Krankheiten wie Rückenbeschwerden, Stress, Erschöpfung und Durchblutungsstörungen. Kneipp war ein Verfechter von Bewegung an der frischen Luft Kneipp hielt wenig von Hektik und Stress und war ein engagierter Verfechter maßvoller Bewegung an der frischen Luft. Übersetzt in die heutige Zeit: Ausgleichssport. Wandern zum Beispiel, Radfahren, Walken – oder Golf. Denn Körper und Geist werden auf dem Platz gefordert und gefördert. Heute spricht man gerne von Work-Life-Balance. Kneipp formulierte es damals so: „Die Bewegung erhöht die Lebenslust und hilft dem Menschen durch die Stärkung seines Körpers.“ Bad Wörishofen ist der Ursprung dieses Naturheilverfahrens. Die Geschichte des dortigen Golfklubs ist eng mit der Kur-Historie der Stadt verbunden. Weil man die Infrastruktur für die Gäste erweitern und ihnen zusätzliche Freizeitmöglichkeiten schaffen wollte, entstand in den Wertachauen bei Rieden, nur ein paar Kilometer weiter südlich, die Sportstätte, die mit altem Baumbestand, Spazierwegen und viel Grün einer riesigen Parkanlage gleicht. Im Logo des Klubs wird die Verbindung zu Kneipp durch das Symbol der Gießkanne hergestellt. Ein typisches Utensil für die Kur-Anwendungen. Für den Klub ist Kneipp das Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb um Mitglieder und Greenfee-Spieler. Der GC Bad Wörishofen hat nun ein Alleinstellungsmerkmal Der GC Bad Wörishofen ist deutschlandweit der einzige Golfklub, der offiziell vom Kneippbund zertifiziert ist. Das Gütesiegel, das seit Ende der 1950er Jahre verliehen wird, tragen in der Regel Einrichtungen und Betriebe, die das Konzept im Bereich der Gesundheitsförderung anbieten. Überwiegend Hotels und Bäder. Manager Christoph Hirschvogel ist stolz, dass sein Klub zu diesem Kreis gehört. „Alle vier Jahre müssen wir uns rezertifizieren lassen. Stillstand darf man sich da nicht erlauben“, meint er. Es sind die Details, die den GC Bad Wörishofen zur Kneipp-Sportanlage machen. In Rieden befindet sich der Golfplatz des GC Bad Wörishofen. Foto: Axel Schmidt In allen Duschen beispielsweise gibt es Schläuche für Kaltwasser-Güsse. Die Küche bedient sich aus einem großen Kräuterbeet. Zwischen Sekretariat und Übungsanlagen entstand im Sommer 2019 eine Gesundheitsanlage mit Wassertret- und Armbadebecken, gespeist mit knapp zwölf Grad kaltem Wasser aus einer eigenen Quelle der Gemeinde Rieden. Auch das ist einzigartig in der deutschen Golf-Landschaft. Mitglied Inge Kollmann hatte die Idee und war auf Sponsorensuche, den Rest des fünfstelligen Betrags brachte der Klub selbst auf. Sekretär Michael Galanis machte damals bei der feierlichen Eröffnung, verkleidet als Pfarrer Kneipp, den ersten Schritt ins Becken. "Kneipp ist viel mehr als nur Wassertreten" Galanis steht aus voller Überzeugung hinter dem Kneipp-Konzept. „Viele Menschen denken über Gesundheit erst nach, wenn es an ihr fehlt. Kneipp ist viel mehr als nur Wassertreten“, sagt er. Es sei ein Gesundheitssystem hinterlassen worden, mit dem es jedem leichtfallen sollte, die eigene Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhindern. Galanis hat sogar die einjährige Ausbildung zum Kneipp-Gesundheitstrainer absolviert. Auch das ist ein Kriterium für die Zertifizierung des Klubs. Er sagt: „Unsere Anlage ist offen für alle. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Und wer Fragen zu den Anwendungen oder zu Kneipp generell hat, darf gerne zu mir ins Sekretariat kommen.“ Zwei Tipps gibt er den Golferinnen und Golfern gerne mit auf den Weg über die 18-Loch-Anlage: „Ein Armbad vor der Runde wirkt anregend und verhilft vielleicht sogar zu einem besonders guten Ergebnis“, erklärt Galanis schmunzelnd. Nach der Golfrunde geht’s erneut ins Wasser. Der Experte sagt: „Ein bis zwei Minuten im Storchenschritt Wassertreten – da kommt man zur Ruhe und die Strapazen sind schnell vergessen.“ Mehr zum Golfsport lesen Sie hier: TV-Tränen in Japan: Matsuyama gewinnt Golf-Masters

Aus für Mister Masters: Langer fehlt die Vorbereitung

Im Allgäu dürfen die Golfbälle wieder fliegen

Themen folgen