Der Apfel fällt in Oberegg nicht weit vom Stamm

Premiere in Oberegg: Erstmals regieren Vater und Sohn gemeinsam die Heideröslein-Schützen.

Von Axel Schmidt

Eine besondere Proklamation erlebten die Oberegger Schützen in diesem Jahr. Denn erstmals in der Vereinsgeschichte regieren Vater und Sohn die Heideröslein-Schützen. 103 Schützen, darunter 15 Jugendliche, hatten am Oberegger Preisschießen teilgenommen. Kürzlich lüftete Schützenmeister Winfried Bräckle nun das Geheimnis, wer die Talerketten in diesem Jahr tragen darf.

Beide Ketten gehen dabei in eine Familie: Wolfgang Fleschhut gewinnt mit einem 8,9-Teiler den Königstitel der Luftgewehrschützen vor Zweitmitglied Josef Metzler, dessen 5,8-Teiler der Satzung wegen nicht zum Sieg reicht, und vor Alexander Preißinger (13,3).

Das familiäre Schützenglück perfekt machte Sohn Markus Fleschhut, der mit einem 14,5-Teiler den Titel bei den Jungschützen holte. Ihm folgten Lisa Müller (41,1) und Eileen Denk (52,7) auf den Plätzen zwei und drei.

