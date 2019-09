vor 5 Min.

Der FSV Dirlewang ist in der Kreisklasse angekommen

Ein bislang seltenes Bild: Die Spieler des FSV Dirlewang aber durften in Schöneberg nicht nur über ein Tor jubeln, sondern auch über den ersten Sieg.

Der Kreisliga-Absteiger feiert beim SV Schöneberg seinen ersten Saisonsieg. Lange Gesichter dagegen gibt es beim SV Bedernau, der nun die rote Laterne innehat.

Von Axel Schmidt

Im fünften Anlauf hat es geklappt: Der FSV Dirlewang feierte in Schöneberg seinen ersten Saisonsieg. Auch Loppenhausen durfte jubeln. Lange Gesichter dagegen gab es in Bedernau.

Schöneberg – Dirlewang 0:1

Tor 0:1 Thomas Aufmuth (27.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Michael Rommel

" In den ersten 20 Minuten leistete sich Schöneberg viele grobe Abspielfehler und brachte so die Gäste ins Spiel. Deren Führung erzielte Aufmuth aus spitzem Winkel. Im weiteren Verlauf erarbeitete sich Schöneberg zwar größere Spielanteile, die Bemühungen brachten allerdings zu wenige Torchancen. So blieb es beim glücklichen Sieg für Dirlewang.

Loppenhausen – Türk. Mindelheim 3:1

Tore 1:0Manuel Nußer (13.), 1:1 Ali Mamout Oglou (35.), 2:1 Manuel Nußer (36.), 3:1 Moritz Herold (90. + 2)

Zuschauer 80

Schiedsrichter Bernhard Maurer

" Die in der Anfangsphase sehr dominanten Hausherren wurden im weiteren Verlauf der ersten Hälfte etwas fahrig, was die Gäste besser ins Spiel brachte. Dennoch verdiente sich der FCL seine Halbzeit-Führung durch den Doppelpack Nußers. Vor allem sein Seitfallzieher zum zwischenzeitlichen 2:1 war sehenswert. Im zweiten Durchgang spielte sich die Partie vorwiegend im Mittelfeld ab, den Schlusspunkt setzte Herold mit einem satten Schuss aus 18 Metern in der Nachspielzeit.

Bedernau – Ottobeuren II 1:2

Tore 1:0 Christian Landsperger (11.), 1:1 Christian Dietrich (18.), 1:2 Philipp Mayer (88.)

Gelb-Rot Matthias Kofler (Ottobeuren 2, 81.), Dominik Hailer (Ottobeuren 2, 90. + 1)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Markus Heider

" Trotz früher Führung verlor der SV Bedernau das wichtige Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren II mit 1:2. Die Gäste waren vor dem Tor einfach zielsicherer und konnten so ihren ersten Sieg in dieser Saison feiern und den letzten Tabellenplatz abgeben.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Egg 2 – Dickenreishausen 2:1

Tore 1:0 Kevin Notz (3., FE), 2:0 Christoph Kees (31.), 2:1 Andreas Hasel (48.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Thomas Marz

Markt Rettenbach – Steinheim 2:4

Tore 0:1Dardan Morina (8.), 1:1 Tobias Bernhard (25.), 1:2 Timo Eisenmann (64.), 1:3 Thomas Einsiedler (73.), 2:3 Timo Spallek (81.), 2:4 Thomas Einsiedler (85.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Kai Becker

Memmingerberg – Sontheim 1:1

Tore 0:1Christian Scheck (69.), 1:1 Michael Schulz (80.)

Zuschauer 60

Schiedsrichter Frank Waibel

Lachen – Boos 4:2

Tore 1:0Marco Mendler (14.), 1:1 Wolfgang Schlichting (16.), 2:1 Max Wiedenmayer (28.), 2:2 Marco Gröner (51., FE), 3:2 Max Wiedenmayer (58.), 4:2 Marco Mendler (86., FE)

Gelb-Rot Josef Mayer (Boos, 86.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Peter Skipor

