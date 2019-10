Die Party-Crasher aus Unterrieden

Plus Eigentlich will der SV Oberrieden sein Festwochenende mit einem Derbysieg gegen den Lokalrivalen krönen. Doch daraus wird am Ende nichts.

Es war angerichtet in Oberrieden: Einweihung des neuen Sportheims, 70-jähriges Jubiläum und dazu noch die Tabellenführung in der A-Klasse Allgäu 2. Fehlte als i-Tüpfelchen nur noch der Sieg im Derby gegen den Nachbarn aus Unterrieden – allein der SC Unterrieden spielte da aber nicht mit.

Dabei legte der SV Oberrieden zu Hause los wie die Feuerwehr. Dynamisch und mit dem Selbstbewusstsein des Tabellenführers zeigten die Spieler, wer hier der Hausherr ist. Meist in Szene gesetzt von Spielertrainer Florian Huber rollten die Angriffe auf das Tor Unterriedens. Der technisch versierte Spielgestalter zog die Fäden im Mittelfeld der Gastgeber. Die Gäste hatten in der Phase Mühe, sich der Angriffe zu erwehren. Bereits nach zehn Minuten musste Unterriedens Torhüter Alexander Beck nach einem Freistoß schon den Pfosten zu Hilfe nehmen, um den Führungstreffer der Gastgeber zu verhindern.

Oberrieden lässt anfangs viele gute Chancen aus

Mitte der ersten Hälfte folgten dann zwei Riesen-Chancen zur Führung für Oberrieden. Beteiligt natürlich Simon Keller, der Top-Torjäger der Hausherren. Zunächst setzte er einen Flachschuss knapp am Pfosten vorbei. Kurz danach setzte er sich gekonnt im Strafraum durch, jagte das Leder aber über das Gehäuse. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Gäste nur gelegentlich vor das Tor Oberriedens. Dies allerdings nicht ungefährlich. Bei einem Freistoß nach einer Viertelstunde musste SVO-Keeper Emanuel Epple schon sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Insgesamt aber gehörte der erste Durchgang den Hausherren, deren hohe Laufbereitschaft und sicheres Passspiel den Gästen doch große Probleme bereiteten. Als SCU-Keeper Alexander Beck einen Kopfball noch von der Linie fischte, ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wandelte sich der Spielverlauf allmählich, Unterrieden kam besser ins Spiel. Vermutlich auch, weil die Hausherren dem hohen Tempo der ersten Hälfte nun doch etwas Tribut zollen mussten. Die Zuschauer erlebten jetzt ein offenes Spiel. Auch Kampf und Einsatz entsprachen dem, was man sich von einem Derby erwartet. Dennoch etwas überraschend fiel dann der Führungstreffer für die Gäste. Nach gut einer Stunde segelte eine an sich harmlose Ecke in den Strafraum der Hausherren. Torhüter und Verteidiger konnten sich nicht einigen und Elias Nägele nutzte die Verwirrung zur Unterrieder Führung.

Ein Strafstoß bringt den SV Oberrieden zurück ins Spiel

Nur zehn Minuten später dann aber schon der Ausgleich, wenn auch etwas glücklich. Nach einem Foul im Strafraum bekam Oberrieden einen Strafstoß zugesprochen. Beim Elfer von Oliver Zech war Keeper Alexander Beck noch am Ball, aber letztlich zappelte das Leder dann doch zum 1:1 im Netz. Beide Teams hatte in der Folge noch Möglichkeiten, aber am Ende blieb es beim insgesamt doch gerechten Unentschieden. „Wir haben in der ersten Halbzeit einige Chancen liegen lassen. In der zweiten Hälfte haben wir auch noch ein dummes Gegentor eingefangen“, meinte Oberriedens Trainer Florian Huber. „Wenn man aber das gesamte Spiel sieht, geht das Ergebnis schon in Ordnung.“ Besonders von der Moral und dem Willen seines Teams war Unterriedens Trainer Peter Betz angetan: „Meine Jungs haben nie aufgeben und einen tollen Willen gezeigt. So ist das Unentschieden dann auch nicht unverdient.“

So haben sie gespielt:

SV Oberrieden Epple, Merk, Huber, Keller, Ramp, S. Schalk, Hörtnagel, Mooser, Zech, Holzhey, M. Schalk,

SC Unterrieden Beck, Bartenschlager, J. Wohnlich, Wilhelm, L. Nägele, Müller, M. Wohnlich, M. Weinmann, E. Nägle, Hovanjek, Dodig, Halilovic, T. Weinmann, Boos

Tore 0:1 Elias Nägele (65.), 1:1 Oliver Zech (73.)

Zuschauer 200

Schiedsrichter Piero Gesue