Eishockey

14:15 Uhr

Allgäuer greifen nach dem deutschen Meistertitel

Seine fünfte Finalserie in der DEL bestreitet Sebastian Furchner.

Plus Sebastian Furchner und Armin Wurm können mit den Wolfsburg Grizzlys am Mittwoch das DEL-Finale gewinnen. Es wäre das Ende einer schwarzen Serie.

Von Manuel Weis

Nach fast 1100 DEL-Spielen ist Eishockey-Profi Sebastian Furchner ganz nah dran am ersten deutschen Meistertitel. Diesen hat er in seiner langen Karriere noch nie gewonnen. Fünf Mal stand der Kaufbeurer zwar schon in einer Finalserie, doch alle fünf verlor der 39-Jährige, der seit 2008 für Wolfsburg spielt.

Themen folgen