Wörishofer Wölfe entdecken ihr Kämpferherz

Mit vereinten Kräften: Der EV Bad Wörishofen (rot-blaue Trikots) verteidigt in dieser Szene das von Ercan Kumru gehütete Tor gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b. Am Ende gewannen die Wörishofer Wölfe die Partie in der Verlängerung.

Foto: Andreas Lenuweit