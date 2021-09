Zwei Tschechen führen den EV Bad Wörishofen zum ersten Testspielsieg

Wörishofer Wölfe gewinnen ihr erstes Testspiel gegen den Ex-Klub ihres neuen Trainers. Dabei überzeugt ein Offensiv-Duo aus Tschechien.

Zum ersten Heimspiel der Saisonvorbereitung reiste am Freitag der EV Fürstenfeldbruck in Bad Wörishofen an. Vor allem für Bad Wörishofens Trainer Markus Kiefl eine besondere Partie, traten die Wölfe doch gegen seinen Ex-Klub an.

Wie in das erste Vorbereitungsspiel gegen Forst startete der EVW eher nervös in die Begegnung und kassierte in den ersten Spielminuten während zweier unnötiger Strafzeiten gleich zwei Unterzahltore durch Kresimir Schildhabel (3.) und Kevin Melcher (7.). Zwar gelang es dem Tschechen Michal Horky, diese Rückstände auf Zuspiele seines Landsmannes Michal Telesz schnell wieder auszugleichen (3., 12.), dennoch liefen die Wörishofer im ersten Drittel ihren Gegnern meist hinterher.

Michal Horky

Im zweiten Drittel kehrten die Wölfe mit mehr Ruhe auf das Eis zurück und erarbeiteten sich ohne Scheu vor Zweikämpfen deutlich mehr Torchancen, die Christoph Heckelsmüller (22., auf Zuspiel von Jos Busch) und Leonard Gutsche (27., 35., jeweils auf Zuspiel von Anton Hanke) in Tore ummünzten. Eine deutliche Führung kam aber deswegen nicht zustande, weil sich in der EVW-Abwehr immer noch einige Unachtsamkeiten einschlichen, die von den Gästen ausgenutzt wurden. So kamen die Crusaders zwei Mal zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Das 3:3 erzielte Joshua Cmartis (25.), das 4:4 markierte Benjamin Dawid (30.). Letztlich aber sorgte EVW-Stürmer Horky mit seinem Tor – diesmal aufgelegt von Surmpartner Michal Telesz – für die 6:4-Führung nach dem zweiten Drittel (37.).

Im Schlussdrittel überzeugen die Torhüter

Trotz zweier Strafzeiten der sehr körperlich agierenden Crusaders und damit sogar einer doppelten Überzahl für den EVW zu Beginn des letzten Spielabschnitts, gelang es den Wölfen nicht, ihre Führung weiter auszubauen. Die Torhüter beider Teams vereitelten im Schlussdrittel jede Möglichkeit, das Ergebnis weiter hochzuschrauben. Selbst der Penaltyschuss von Michal Hork (55.) landete nicht im Netz. Insgesamt ließen sich die Wörishofer von der harten Spielweise ihrer Gegner aber nicht aus dem Konzept bringen, sodass es beim verdienten 6:4-Sieg blieb.

„Wir sind im Vergleich zum letzten Spiel in allen Punkten einen Schritt weiter“, lobte EVW-Coach Markus Kiefl seine Mannschaft, „auch wenn es für die nächsten Spiele definitiv noch einiges zu verbessern gibt“.

Weiter mit den Testspielen geht es am kommenden Wochenende: Am Freitag, 17. September, empfängt der EVW nach einer kleinen Eröffnungsfeier den ESV Türkheim zum Lokalderby in der Arena Bad Wörishofen, bevor am Sonntag, 19. September, der baden-württembergische Regionalligist CfR Pforzheim in die Kurstadt kommt. (romy)