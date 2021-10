Wölfe aus Bad Wörishofen gegen Eisbären aus Burgau chancenlos

Plus Das Gastspiel des EV Bad Wörishofen in Burgau geht gründlich daneben. warum die Wölfe aus Bad Wörishofen mit dem 5:11 sogar noch gut bedient sind.

Einen schwachen Auftritt hingelegt hat Eishockey-Landesligist EV Bad Wörishofen beim ESV Burgau und kassierte eine deftige 5:11 (3:0, 6:2, 2:3)-Pleite. Die Burgauer Eisbären zeigten vor 200 Fans eine wesentlich stärkere Vorstellung als bei der zuvor erlittenen Heimschlappe gegen den SC Reichersbeuern. Bei einer konsequenteren Chancenauswertung hätte der Sieg durchaus noch klarer ausfallen können.