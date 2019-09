15.09.2019

Eppishausen siegt dank der Wiblishausers

Zunächst bewahrt Eppishausens Keeper Dominik Wiblishauser sein Team vor dem Rückstand, dann schießt Lukas Wiblishauser den TSV Zaisertshofen fast alleine ab.

Von Robert Prestele

Bereits in der allerersten Minute hätte das Spiel einen ganz anderen Verlauf nehmen können: Gleich beim ersten Angriff der Gäste erreichte ein Querpass Zaisertshofens Stürmer Peter Lindner freistehend vor dem Tor. Mit einer glänzenden Parade aber wehrte Eppishausens Keeper Dominik Wiblishauser den Flachschuss ab und bewahrte sein Team vor einem Rückstand.

Nur zehn Minuten später hat Lindner erneut die Führung auf dem Fuß. Diesmal erreichte ihn ein Querpass von der anderen Seite, sein Abschluss verfehlt nun aber ganz knapp das Gehäuse. Begegneten sich die beiden Teams in der Anfangsphase durchaus auf Augenhöhe, so nahmen die Gastgeber mit fortlaufender Dauer immer mehr das Spiel in die Hand. Insbesondere vom Engagement und vom Willen her waren sie den Gästen überlegen. Die Hausherren scheuten keinen Zweikampf und die größere physische Präsenz zeigte sich in vielen Szenen. Die Belohnung des Einsatzes ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Nach einem Foul im Gästestrafraum zeigte der souveräne Schiedsrichter Peter Fuchs auf den Punkt. Lukas Wiblishauser schickte Gäste-Torhüter Daniel Egger in die falsche Ecke und erzielte die Führung für die Hausherren.

Immer wieder geht es über links

Besonders über die linke Außenbahn trugen die Gastgeber immer wieder schnelle und gefährliche Angriffe vor. Mitte der ersten Halbzeit führte ein solcher Vorstoß dann auch zum zweiten Treffer. Eine Flanke setzte Alexander Schletgauer per Kopf mühelos zum 2:0 in die Maschen.

So ging es in die Pause und die Gäste kamen dann voller Elan zurück auf das Feld. Druckvoll versuchten sie, den Anschlusstreffer zu erzielen. Ein Doppelschlag nach einer Stunde aber machte alle Hoffnungen der Gäste zunichte. Mit einer sehr schönen Einzelleistung sorgte Tobias Lutzenberger für die Vorentscheidung. Er tanzte im Strafraum einen Verteidiger aus und vollendete halbhoch zum 3:0 für seine Farben. Nur Minuten später nutzte Patrick Böck zögerliches Abwehrverhalten der Gäste zur nun beruhigenden 4:0-Führung.

Der fünfte Treffer der Gastgeber durch Lukas Wiblishauser war sinnbildlich für den Spielverlauf. Nach einer Ecke sprang der Stürmer höher als alle Abwehrspieler und köpfte das Leder wuchtig in die Maschen. Wieder per Elfmeter, diesmal nach einem Handspiel, setzte Lukas Wilblishauser mit dem 6:1 schließlich den Schlusspunkt. Zuvor hatte Zaisertshofens Spielertrainer Rafael Freiberger, ebenfalls per Strafstoß, zumindest den Ehrentreffer erzielt. Ein verdienter Sieg für den EC Eppishausen, wenngleich die Gäste doch etwas unter Wert geschlagen wurden. Die deftige Packung wird ihrer Leistung nicht so ganz gerecht.

Die Enttäuschung bei Zaisertshofen ist verständlich

Eppishausens Spieler-Trainer Markus Nägele fiel das Fazit entsprechend leicht: „Wir haben heute das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Meine Mannschaft war im Zweikampf präsent und setzte sich hier immer wieder durch. Die drei Punkte tun natürlich gut und sechs Tore sind wiederum gut für das Selbstvertrauen.“

Die Enttäuschung bei den Gästen war verständlich. So fasste sich Spieler-Trainer Rafael Freiberger kurz: „Wir waren heute meist zu weit weg vom Gegner und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dann kann man so ein Spiel natürlich auch nicht gewinnen.“

So haben sie gespielt:

SC Eppishausen D. Wiblishauser, Fendt, F. Hatzelmann, A. Gumpinger, Haas, T. Hatzelmann, Schletgauer, L. Wiblishauser, Köbler, Nägele, Lutzenberger, Böck, Frey, Ziegler

TSV Zaisertshofen D. Egger, F. Wiedemann, Haugg, J. Egger, Böhm, Dopplehammer, Schmid, D. Wiedemann, Freiberger, Lindner, Schäffler, Kögel, Bauer

Tore 1:0 Lukas Wiblishauser (28., FE), 2:0 Alexander Schletgauer (39.), 3:0 Tobias Lutzenberger (62.), 4:0 Patrick Böck (68.), 5:0 Lukas Wiblishauser (70.), 5:1 Rafael Freiberger (71., FE), 6:1 Lukas Wiblishauser (83., HE)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Peter Fuchs

