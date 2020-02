12:45 Uhr

Erkheimerin startet bei deutscher Meisterschaft

Die Qualifikation für die Teilnahme am 60-Meter-Sprint bei der deutschen Hallenmeisterschaft hatte Sabrina Hafner bereits in der Tasche. Nun kam noch eine Normzeit dazu.

Über die 60-Meter-Distanz hatte sich Sabrina Hafner bereits im Januar für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Nun ließ die 16-jährige Sprinterin des TV Erkheim eine weitere Qualifikationsnorm folgen. Bei der bayerischen Meisterschaft in München gewann die 16-Jährige über die 200 Meter in der nie für möglich gehaltenen Zeit von 25,18 Sekunden die Silbermedaille. Sie verbesserte ihre eigene Bestzeit um sage und schreibe acht Zehntelsekunden. Das war die drittebeste je gelaufene Hallenzeit einer Allgäuerin über diese Distanz.

Damit hat die junge Erkheimerin nun gleich zwei Startberechtigungen für die deutsche U20-Hallen-Meisterschaft in Neubrandenburg in der Tasche. Zu Jahresbeginn hatte sie sich gleich bei ihrem allerersten Auftritt in der Halle in München über die 60-Meter-Distanz mit einer Zeit von 7,85 Sekunden für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Bei der bayerischen Meisterschaft holt sie Silber und Bronze

Dennoch startete sie bei der bayerischen Meisterschaft auch über die 60 Meter noch einmal. Schon im Vorlauf blieb sie mit 7,86 Sekunden nur eine Hundertstel über ihrer Bestzeit. Im Finale belegte die Erkheimerin in 7,83 Sekunden den dritten Platz.

Über die 200 Meter lief Hafner wegen der zweitschnellsten gemeldeten Zeit im letzten Lauf gegen Favoritin Viola John (Stadtwerke München). Nach den ersten Läufen war klar: Für eine Medaille würde Hafner eine neue Bestzeit benötigen. Die junge Erkheimerin blieb cool, startete auf Bahn vier und wurde erst nach 100 Metern von John eingeholt. Jetzt zeigte sich ihr unbändiger Wille. Sabrina Hafner blieb hartnäckig an ihrer Gegnerin dran und überquerte nach 25,18 Sekunden mit der zweitschnellsten Zeit nach John (24,51 Sekunden) die Ziellinie. Eine bis dato nicht für möglich gehaltene Zeit.

Am Wochenende nun startet Hafner zur Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft bei der süddeutschen Meisterschaft im Glaspalast in Sindelfingen. (mz)

Themen folgen