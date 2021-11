Fußball

Das Derby zwischen Illertissen und Memmingen ist ein ungleiches Duell

Plus Der FC Memmingen ist in Illertissen Außenseiter, will diese Chance aber nutzen.

Es ist ein Nachbarschaftsduell und das Schwabenderby in der bayerischen Fußball-Regionalliga – das Spiel zwischen dem FV Illertissen und dem FC Memmingen, das am Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion seine bereits 23. Auflage erfährt. Bei der Premiere am 9. Oktober 2012 gewannen die Allgäuer im bayerischen Totopokal mit 3:2, insgesamt sprechen die Zahlen aber für den FVI: elf Siege, sechs Niederlagen und fünf Unentschieden – darunter das 2:2 im Hinspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

