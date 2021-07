Fußball

vor 20 Min.

Das Topspiel der ersten Pokalrunde steigt in Mindelheim

Plus Am Mittwoch krönte sich die DJK Ost-Memmingen zum Kreispokalsieger. Am Wochenende muss der Titelträger gleich wieder ran, denn die erste Runde der neuen Pokalsaison steht an. Unter anderem mit einem Kracher in Mindelheim.

Von Axel Schmidt

Noch immer spürt man die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Fußballgeschehen. Erst am Mittwoch konnte das Finale um den Kreispokal 2019/21 ausgespielt werden, am Wochenende steht nun gleich wieder die erste Runde in der Pokalsaison 2021/22 an. Selten, wie lange nicht, dürften sich die Spieler und Fans auf den ersten Pflichtspieleinsatz freuen, schließlich liegt der letzte fast acht Monate zurück. Und gleich zum Auftakt gibt es ein echtes Schmankerl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

