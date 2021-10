Fußball

16:46 Uhr

Der TSV Kammlach hat Rang drei im Blick

Der TSV Kammlach um Tim Heinzelmann (links) kann mit einem Sieg in Blonhofen auf Rang drei in der Kreisliga Mitte klettern.

Plus Der TSV Kammlach hat in der Kreisliga eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Beim TSV Markt Wald in der A-Klasse sieht das schon anders aus.

Von Axel Schmidt

In der Bezirksliga ist der TSV Mindelheim spielfrei, ebenso wie der SV Oberegg in der Kreisliga. Auf den anderen Plätzen wird am Wochenende gespielt.

