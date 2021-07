Der TSV Mindelheim gewinnt das Top-Spiel in der ersten Pokalrunde

Plus Im Erstrundenduell zwischen den Bezirksligisten TSV Mindelheim und SpVgg Kaufbeuren setzen sich die Gastgeber durch. Maßgeblichen Anteil hat der Torhüter.

Diese Paarung hätte man sich durchaus auch für das Finale im Allgäuer Kreispokal vorstellen können: TSV Mindelheim gegen SpVgg Kaufbeuren, Kreisliga-Meister gegen Landesliga-Absteiger. Stattdessen trafen die beiden Bezirksligisten nun schon in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs aufeinander.