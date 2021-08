Fußball

vor 53 Min.

Pures Spektakel in der Fußball-Bezirksliga

Nicht nur in dieser Szene setzte sich letztlich der TV Erkheim durch. In einem spektakulären Derby hatten die Gäste am Ende die Nase gegen Bad Grönenbach vorn.

Plus Dieser Spieltag bietet fast alles: In den Spielen mit Allgäuer Beteiligung fallen 18 Tore, Kaufbeurens Torwart Fabio erzielt per Elfmeter den Siegtreffer gegen Ottobeuren und Fabian Krogler trifft vierfach für Erkheim.

TV Bad Grönenbach – TV Erkheim 3:4 (2:3) In einem für die Zuschauer spektakulären Derby entführten die Gäste am Ende drei doch glückliche Punkte aus dem Kurort. Zum Mann des Tages avanchierte Fabian Krogler, der die Partie mit einem Viererpack quasi im Alleingang für Erkheim entschied (2., 18., 26., 73.). Den ersten drei Gästetoren gingen erneut haarsträubende Fehler der Hausherren voraus – vom riskanten Querpass bis hin zu ungeschicktem Tackling im Strafraum. Doch trotz der wiederholten Nackenschläge kämpften sich die Grönenbacher in die Partie und konnten in regelmäßigen Abständen verkürzen (1:2 Markus Einsiedler (24.), 2:3 Ylber Myrta (49./FE)).

