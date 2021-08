FSV Dirlewang schießt sich die Niederlage aus dem Kopf

Plus Der FSV Dirlewang lässt Türkiyemspor Mindelheim keine Chance und lässt die Auftaktniederlage vergessen.

Die Niederlage zu Saisonbeginn abgehakt und im Derby die volle Punktzahl eingefahren: Mit einem eindrucksvollen 6:0-Erfolg im Heimspiel gegen Türkiyemspor Mindelheim lässt der FSV Dirlewang die Auftaktpleite vergessen.