Fußball

vor 25 Min.

Verletzung eines Spielers überschattet Derby in Türkheim

Bitteres Ende eines Derbys: In Türkheim musste für einen verletzten Spieler der Krankenwagen gerufen werden.

Plus Das Derby in der Kreisklasse 2 zwischen dem SVS Türkheim und dem FC Bad Wörishofen endete bitter für einen Spieler. In Loppenhausen sorgte Christian Landsperger für einen rekordverdächtigen Hattrick.

Von Axel Schmidt

Es war viel geboten an diesem Spieltag: So erzielte Loppenhausens Christian Landsperger fünf Tore gegen Türkiyemspor Mindelheim II, drei davon zwischen der 81. und 85. Minute. Auch Kammlachs Peter Müller ließ es in der Kreisliga krachen.

