Fußball

vor 17 Min.

Wegen Corona: Mindelheim-Spiel fällt aus

Plus Angesichts immer höherer Inzidenzen stellt sich bei vielen Vereinen die Frage nach dem Sinn, unbedingt weiterzuspielen. Manche Klubs reagieren – und handeln selbständig.

Von Axel Schmidt

Sechs Spiele ohne Sieg, sechs Spiele ohne Torerfolg: Zumindest an diesem Wochenende wird die Negativserie des TSV Mindelheim in der Bezirksliga Süd nicht weiter ausgebaut. Denn: Das Spiel der Mindelheimer beim FC Oberstdorf wurde abgesagt und auf April 2022 verlegt. Auch in den unteren Ligen gab es bis Freitagmittag vereinzelte Spielabsagen: So fallen die Heimspiele der coronageplagten SV Tussenhausen (gegen die SG Wiedergeltingen/Amberg II) und SV Mattsies (gegen die SG Amberg/Wiedergelingen) ebenso aus, wie die Partie des TSV Mindelheim II gegen den FC Heimertingen.

