Das "Spiel der Woche" in Loppenhausen lebt von der Spannung

Plus Der FC Loppenhausen schlägt sich wacker gegen das favorisierte Gästeteam aus Unterrieden. Für die schwache Chancenauswertung wird ein Team am Ende hart bestraft.

Mit der Tabellenführung sowie drei Siegen aus drei Spielen im Rücken starteten die Gäste aus Unterrieden entsprechend selbstbewusst beim FC Loppenhausen. Und das machte sich auch gleich bemerkbar.