Mindelheim streckt sich gegen den TSV Babenhausen

Plus Der TSV Mindelheim empfängt zu Hause den TSV 1862 Babenhausen geschlagen geben. So lief das Bezirksliga-Derby

Nach verhaltenem Beginn beider Mannschaften erspielten sich die Gäste ganz allmählich ein leichtes Übergewicht. Die erste Tormöglichkeit jedoch gehörte dem TSV Mindelheim. Quirin Mack spielte clever einen Verteidiger aus, sein Abschluss ging aber knapp am Tor vorbei.